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۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۵۰

نگاهی آماری قبل ازجام پانزدهم/

گزارش ویژه مهراز 12بار حضور ایران درجام ملتها/ بررسی افتخارات 16 تیم

گزارش ویژه مهراز 12بار حضور ایران درجام ملتها/ بررسی افتخارات 16 تیم

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: تیم ملی فوتبال ایران در بین 16 تیم حاضر در پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا بیشترین بازی را در این رقابت‌ها انجام داده و صاحب بیشترین تعداد پیروزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی عربستان با سه بار در قهرمانی در سال‌های 1984، 1988 و 1996 و سه بار نایب قهرمانی در مسابقات سال‌های 1992، 2000 و 2007 پرافتخارترین تیم مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیاست.

پس از این تیم، تیم ملی فوتبال کشورمان با سه بار قهرمانی در مسابقات سال‌های 1968، 1972 و 1976، چهار بار کسب مقام سوم در مسابقات سال‌های 1980، 1988، 1996 و 2004 و کسب مقام چهارم در مسابقات سال 1984 یکی از پرافتخارترین تیم‌های قاره کهن است.

تیم ملی فوتبال کشورمان بیشترین تعداد بازی را در مسابقات جام ملت‌های آسیا انجام داده است. این تیم در 54 بازی صاحب 31 پیروزی شده که از این حیث نیز سرآمد دیگر تیم‌های آسیایی است. بالطبع آمار گلهای زده تیم ملی فوتبال ایران نیز از دیگر تیم‌های آسیایی بالاتر است. ملی پوشان فوتبال ایران در 12 بار حضور در جام ملتهای آسیا و انجام 54 بازی 106 بار موفق به گلزنی شده‌اند که میانگین گل 96/1 برای هر بازی است.

- در زیر به عملکرد تیم‌های آسیایی حاضر در مسابقات جام ملت‌های قاره کهن اشاره‌ای گذرا شده است:
قطر:
حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 8 بار
اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1980
بزرگترین موفقیت: حضور در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات 2000
تعداد بازی: 25 بازی
تعداد پیروزی: 4 برد
تعداد گل‌زده: 24 گل

هند:
حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 3 بار
اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1964
بزرگترین موفقیت: نایب قهرمان مسابقات سال 1964
تعداد بازی: 7 بازی
تعداد پیروزی: 2 برد
تعداد گل‌زده: 5 گل

اردن:
حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 2 بار
اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 2004
بزرگترین موفقیت: حضور در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات 2004
تعداد بازی: 4 بازی
تعداد پیروزی: یک برد
تعداد گل‌زده: 3 گل

کره جنوبی:
حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 12 بار
اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1956
بزرگترین موفقیت: قهرمانی در مسابقات سال‌های 1956 و 1960
تعداد بازی: 50 بازی
تعداد پیروزی: 23 برد
تعداد گل‌زده: 79 گل

استرالیا:
حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 2 بار
اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 2007
بزرگترین موفقیت: حضور در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات سال 2007
تعداد بازی: 4 بازی
تعداد پیروزی: یک برد
تعداد گل‌زده: 7 گل

ایران :
حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 12 بار
اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1968
بزرگترین موفقیت: قهرمانی در مسابقات سال‌های 1968، 1972 و 1976
تعداد بازی: 54 بازی
تعداد پیروزی: 31 برد
تعداد گل‌زده: 106 گل

کره شمالی:
حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 3 بار
اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1980
بزرگترین موفقیت: کسب عنوان چهارم در مسابقات سال 1980
تعداد بازی: 9 بازی
تعداد پیروزی: 3 برد
تعداد گل‌زده: 12 گل

سوریه:
حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 5 بار
اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1980
بزرگترین موفقیت: ---
تعداد بازی: 15 بازی
تعداد پیروزی: 6 برد
تعداد گل‌زده: 11 گل

بحرین :
حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 4 بار
اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1988
بزرگترین موفقیت: کسب عنوان چهارم در مسابقات سال 2004
تعداد بازی: 13 بازی
تعداد پیروزی: 2 برد
تعداد گل‌زده: 17 گل

عراق :
حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 7 بار
اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1972
بزرگترین موفقیت: قهرمانی در مسابقات سال 2007
تعداد بازی: 25 بازی
تعداد پیروزی: 9 برد
تعداد گل‌زده: 27 گل

کویت:
حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 9 بار
اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1972
بزرگترین موفقیت: قهرمانی در مسابقات سال 1980
تعداد بازی: 36 بازی
تعداد پیروزی: 15 برد
تعداد گل‌زده: 45 گل

امارات :
حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 8 بار
اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1980
بزرگترین موفقیت: نایب قهرمانی در مسابقات سال 1996
تعداد بازی: 29 بازی
تعداد پیروزی: 7 برد
تعداد گل‌زده: 23 گل

چین :
حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 10 بار
اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1976
بزرگترین موفقیت: نایب قهرمانی در مسابقات سال‌های 1984 و 2004
تعداد بازی: 44 بازی
تعداد پیروزی: 16 برد
تعداد گل‌زده: 72 گل

ژاپن:
حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 7 بار
اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1988
بزرگترین موفقیت: قهرمانی در مسابقات سال‌های 1992، 2000 و 2004
تعداد بازی: 31 بازی
تعداد پیروزی: 17 برد
تعداد گل‌زده: 58 گل

عربستان:
حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 8 بار
اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1984
بزرگترین موفقیت: قهرمانی در مسابقات سال‌های 1984، 1988 و 1996
تعداد بازی: 38 بازی
تعداد پیروزی: 21 برد
تعداد گل‌زده: 57 گل

ازبکستان:
حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 5 بار
اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1996
بزرگترین موفقیت: حضور در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات سال‌های 2004 و 2007
تعداد بازی: 14 بازی
تعداد پیروزی: 6 برد
تعداد گل‌زده: 20 گل

کد مطلب 1070334

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