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۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۲۳

شوراهای حل اختلاف گلستان متناسب با نیاز منطقه آموزش می بینند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف گلستان گفت: دوره های آموزشی مناسب با نیاز حوزه های قضایی شورای حل اختلاف استان تعریف می شود.

احمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از امسال دوره های آموزشی اعضای شورای حل اختلاف بر اساس حجم و نوع پرونده های ورودی به هر شهرستان تعریف برگزار می شود.

وی اظهار داشت: ارتقای کیفیت رسیدگی، بالا بردن سطح آگاهی حقوقی اعضا متناسب با حجم و نوع پرونده های ورودی هر شهرستان، افزایش راندمان دوره های آموزشی و صرفه جویی در هزینه ها، از مزایای این روش، تعریف دوره های آموزشی در استان است.
 
به گفته وی، تاکنون دوره های آموزشی به صورت متمرکز در مرکز استان تعریف و به صورت یکسان برای همه حوزه های قضایی برگزار می شد که کارآیی مورد انتظار را نداشت.
 
جعفری خاطرنشان کرد: در نامه ای از روسای ادارات این شورا در شهرستان ها خواسته شده است با بررسی نوع و حجم دعاوی ورودی به شعب خود دوره های آموزشی مورد نیاز اعضا را اعلام کنند.
 
رئیس شورای حل اختلاف گلستان بیان داشت: با اجرایی شدن این طرح در سال جاری شاهد تحولاتی کیفی مناسبی در استان باشیم.
بیش از 300 شعب حل اختلاف در گلستان فعالیت دارد.
کد مطلب 1070339

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