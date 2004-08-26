بعضي از اعضاء كنست اسرائيل نيز به اعتصاب كنندگان پيوستند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه اسرائيلي اورشليم پست، اين نمايندگان براي نشان دادن همدردي خود در نزديكي ورودي زندان ام الفهم در كنار شاهراه" وادي اراء" چادري را برقرار نموده و به اعتصاب يك روزه اقدام نمودند.

اين اقدام از سري اقداماتي بود كه بوسيله حداش و ديگر احزاب سياسي وهمچنين ديگرجنبشهاي سياسي از طيف گروههاي عربي براي حمايت از زندانيان فلسطيني در زندانهاي امنيتي اسرائيل صورت گرفت.

اين اعتصاب در ابتداء با 1500 نفر از زندانيان شروع شد كه در 15 آگوست دراعتراض به وضع بد زندانها دست به اعتصاب زدند و در مراحل بعدي نيز گروههاي مختلفي به اين زندانيان پيوستند و درمرحله اخير نيز 700 نفر ديگر براي فشار بررژيم اسرائيل به اين گروه پيوستند.

حداش و ديگر گروهها براين مسئله تاكيد دارند كه حقوق اساسي زندانيان فلسطيني و درخواستهاي آنها ناديده گرفته مي شود كه اين اعتراض توسط گروهها و فعالان صلح طلب يهودي و رؤساي شوراي محله ها و شهر هاي اطراف پشتيباني مي شود.