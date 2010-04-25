"از منزل کفر تا به دین" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل نخست این کتاب، ‌پژوهشی است درباره آنچه خیام از قرآن، احادیث و مجموعه معارف اسلامی به میراث یافته است. بخش دوم کتاب، مشتمل بر تاملاتی در حافظ پژوهشی است که در هر دو وجه صورت و معنای شعر حافظ نگارش یافته‌اند و مطالعه آنها مدخلی برای شناخت جهان و زبان شعر حافظ است.

محمدزاده پیش از این و در کتاب "تک بیتهای حافظ" (چاپ اول 1380) از ویژگی‌های ذهن و زبان حافظ به تفصیل سخن گفته است. در بخش سوم کتاب نیز طی چهار مقاله مجاز تکوین شاهنامه، بررسی تطبیقی آن با غرر ثعالبی، نوروز در شاهنامه، شرح فرزند کشی رستم و زندگانی و مرگ باربد، خنیاگر ایرانی شرح داده شده است.

آخرین بخش کتاب نیز مقاله‌ای است در بیان نمونه‌های طنز در مثنوی با عنوان "طنز بگذار، جد از او بردار" که در جست و جوی مایه‌های طنز در اثر گرانقدر مولاناست. مولانا که دریافته بود مخاطبان او طی ساعات بی‌وقفه حضور در مجلس مثنوی نیاز به انبساط خاطر دارند، در خلال دفاتر مثنوی، داستانهایی طنزآمیز را نقل و مجلس مثنوی را از یکنواختی و یک دستی خارج می‌کرد. در این بخش مختصات این داستانها بررسی شده است.

محمدزاده مولف اثر که تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی به پایان برده است در این مجموعه کوشیده است ذهن و زبان مخاطبان را به دیگر قلمروهای زبان فارسی پیوند دهد.