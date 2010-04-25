شناسایی آسیبهای اجتماعی اماکن معنوی نیازمند نسخه‌ روشن است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد ظهر یکشنبه در نخستین ‌نشست علمی ‌تخصصی بررسی آسیب‌های اجتماعی پیرامون بقاع متبرکه با ذکر این نکته که بقاع امام‌زادگان و بزرگان دین را در طول تاریخ مردم ساخته و اداره کرده‌اند، افزود: معنوی و مردمی‌بودن اداره بقاع متبرکه فرصت کم‌نظیر و شاید بی‌نظیری است که در اختیار دستگاه‌های مسئول قرارگرفته است و این‌ دستگاه‌ها باید نقش نمایندگی مردم را در اداره این اماکن قدسی به‌خوبی انجام دهند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‌رضوی گفت: مشابه همه فرصت‌ها، آسیب‌ها و تهدیدها نیز در اطراف بقاع متبرکه می‌تواند به‌وجود آید که وظیفه مسئولان آنها را مضاعف می‌کند.

وی با اشاره به موضوع نشست افزود: برای شناسایی آسیب‌های اجتماعی اماکن معنوی، دستگاه‌های مسؤول باید نسخه‌ روشنی تعریف کنند تا عملا این مراکز قدسی و معنوی همچنان بتوانند به نقش آفرینی خود در ارتقاء سطح اعتقادی، فرهنگی و روحی و معنوی مردم ادامه دهند.

معاون امنیتی‌انتظامی استانداری خراسان‌رضوی نیز در این نشست بقاع متبرکه را یکی از منشأهای قدرت نرم دانست و گفت: وجود این مکان‌های مقدس اثرگذار و مطابق شأن ائمه اطهار(ع)، باعث تسخیرناپذیری کشور است.

سردار محمد غفاری در عین حال متذکر شد: متأسفانه برخی از بقاع متبرکه که باید مرکز ثقل فرهنگی باشند به خاطر وجود آسیب‌های اجتماعی فراوان در اطراف آنها در حال تبدیل‌شدن به تهدید هستند.

وی نخستین ‌مشکل رفع آسیبهای اجتماعی این اماکن را نبود یک طرح جامع دانست که در آن وظیفه تمامی دستگاه‌های مسئول، مشخص شده و تمام جوانب در آن لحاظ شده‌ باشد.

این مسئول، نامناسب‌بودن مسیر راه بقاع متبرکه، نبود مسئول مشخص برای پیگیری امنیت، ابنیه و ساختمان‌های نازیبا و غیرهنری، وجود مزاحمان محلی از قبیل سارقان و متکدیان، نداشتن مراسم مذهبی و به‌طورکلی، برنامه فرهنگی و عدم‌حساسیت برخی از متولیان نسبت به مسائل انقلابی و گسست آنها از انقلاب اسلامی و... را از مشکلات و آسیب‌ای پیرامون بقاع متبرکه ذکر کرد.

معاون امنیتی‌انتظامی استانداری خراسان‌رضوی وجود هیئت امنای انقلابی، درد آشنا، تحصیل‌کرده و درحد امکان دارای مسئولیت در دیگر بخش‌های استان را یکی از کلیدهای رفع آسیب‌های اماکن مقدس دانست.

وی همچنین برقراری امنیت پایدار بقاع را در گرو سپردن مسئولیت تأمین امنیت بر عهده مردم، مؤسسات و مسئولان محلی دانست.



محمود مرویان مشاور استاندار خراسان‌رضوی در امور روحانیت نیز در این نشست با بیان اینکه نشر معارف دینی در طول تاریخ در کنار اماکن مقدس انجام شده‌است، گفت: حضور علمای دین و مدارس دینی در اطراف حرم ائمه معصومین علیهم‌السلام و دیگر مکان‌های مذهبی باعث مراقبت و پیشگیری از آسیب‌ها شده‌است.

وی پیشنهاد داد برای هرکدام از بقاع متبرکه یک مزیت نسبی تعریف شود تا براساس آن برای گسترش فرهنگ دینی اقدام شود.

مرویان مرقد بی‌بی‌شطیطه را مکانی مناسب برای ترویج الگوی زن مؤمنه و مسلمان، مرقد امام‌زاده یحیی در میامی را مکان مناسب برای معرفی صحابی سلحشور معصومین علیهم‌السلام، مرقد شهیدمدرس را ظرفیتی برای گسترش اندیشه سیاسی اسلام و مزار شیخ بهلول را مکانی برای معرفی نمادهای عرفان اسلامی دانست.

پیشنهاد دیگر وی، راه‌اندازی تشکل‌های دینی در اطراف بقاع متبرکه بود که باعث ایجاد اقتدار وابسته به مردم و ایجاد امواج معنویت توسط مردم و برای مردم می‌شود.