والدین به کودکان اجازه دهند کتابهایشان را خود انتخاب کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین: دختر و پسرهای کوچک مثل قدیمها تمایلی به کتاب خواندن از خود نشان نمیدهند. این دیدگاهی است که در بین دستاندرکاران کتاب و همینطور بسیاری از خانوادههای بریتانیایی پذیرفته شده است.
خانوادهها و کتابفروشها میل دارند جذابیتهای فزاینده سرگرمیهای آنلاین و بازیهای دستی را در این مورد مقصر قلمداد کنند اما تحقیقات آمریکایی این فرضیات را به چالش میکشد.
مایکل نوریس کارشناس چاپ و نشر آمریکایی در این شماره ماهنامه "گزارش چاپ کتاب" بیان میکند که با وجود اینکه والدین بهترین نیتها را برای فرزندانشان دارند اما غالباً خود آنها این کودکان را از عادت به مطالعه باز میدارند.
وی عنوان میکند: پدر و مادرها بیش از حد لزوم در انتخاب کتابهای کودکانشان نقش ایفا میکنند و باید به جای این کار اجازه دهند تا خود به این کار بپردازند.
به گفته این کارشناس نتایج نظرسنجی از تعدادی از کتابفروشان آمریکایی نشان میدهد که به جای اینکه مطالعه را به شکل یک کار سخت و طاقتفرسا توصیف کنیم که در مقابل بازیهای دیجیتال و آنلاین قرار دارد بهتر است کتاب خواندن را به صورت یک فعالیت لذت بخش همچون بازی جلوه دهیم.
نوریس میافزاید: وقتی کودکی به همراه والدینش به کتابفروشی میرود در جواب این سوال فروشنده که "چه کتابی میخواهید؟" کودک همان جوابی را میدهد که میداند پدر و مادرش دوست دارند بشنوند و این پاسخ فرق میکند با وقتی که تنهاست.
پیشنهاد این کارشناس این است که فرزندانتان را محدود به خریدن نوع خاصی از کتاب از نظر سنی نکنید و از این نگران نباشید که کودک کتابی کمتر یا بیشتر از سنش انتخاب کند. اگر کتابی آنها را به خود جلب کرد اجازه بدهید آن را داشته باشد و ذهنیتش را بر اساس آن بسازد.
نوریس تاکید میکند: بچهها بیشتر از کتابهایی که ساده هستند و آنها را میفهمند لذت میبرند.
وی خاطره خود را از انتخاب نامناسب کتاب از سوی والدینش در کودکی اینگونه شرح میدهد: زمانی که من خیلی کوچک بودم پدرم مجبورم کرد که کتاب "شکارچی اکتبر سرخ" اثر تام کلانسی را بخوانم و این شد که از آن پس هرگز کتابی از کلانسی نخواندم.
نوریس اضافه کرد: خواند یک تجربه شخصی است که نمیتوان آن را همانند یک پدیده تولید انبوه نگاه کرد بلکه باید به صورت فردی انتخاب شود و از آن لذت برد.
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