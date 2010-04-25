راه اندازی 1400 کارگاه سفال در همدان

بهجت عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: از این تعداد 700 کارگاه سفال و سرامیک در لالجین واقع شده است.

عباسی افزود: بر اساس آمار موجود بیشترین تعداد کارگاه به شهرستان بهار به ویژه لالجین اختصاص دارد، به طوری که سه هزار و 900 نفر در 975 کارگاه در رشته سفال و سرامیک فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: شهرستان همدان با 385 کارگاه و 778 شاغل مشغول دومین رتبه را به لحاظ میزان فعالیت داراست.

عباسی یادآور شد: استان همدان به لحاظ کمی بالاترین میزان کارگاه‌ های سفال کشور را دارد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان اظهار داشت: لالجین پایتخت سفال و سرامیک ایران شناخته شده است که در صدد هستیم سفال و سرامیک به عنوان قطب صادرات کشور نیز مطرح شود.