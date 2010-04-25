یک تصویر از 6 اخترنما

به گزارش خبرگزاری مهر، یک گروه بین المللی به سرپرستی ستاره شناسان موسسه ماکس پلانک آلمان با کمک تلسکوپ جدید "لوفار" و تلسکوپ "لاول" این تصویر را تهیه کنند.

لوفار (آنتن بسامد پایین برای اخترشناسی رادیویی) تلسکوپ 100 متری در آلمان و لاول تلسکوپ 76 متری در انگلیس واقع شده است.

این تصویر جدید به دانشمندان اجازه داده است که نور رادیویی 6 اخترنمای متفاوت را در یک تاخیر فاز طول موج بین 5/3 سانتیمتر و 7 متر با یک تفاوت فاکتور 200 رصد کنند و به این ترتیب چشم اندازی بی سابقه از نور تابیده شده از اخترنماهای رادیویی را ارائه کنند.

در این رصد، اطلاعات مرتبط با این اخترنماها از تمام رصدخانه ها جمع آوری و سپس برای بررسی آنها از طریق شبکه های پر سرعت متصل به ابررایانه BlueGene/P با یکدیگر ترکیب شدند.

براساس گزارش ساینس سنتریک، اخترنما یک ستاره نوترونی با چرخش بسیار سریع است که قطر آن تنها 20 کیلومتر بوده اما جرم آن بیشتر از جرم خورشید است.

رصد امواج رادیویی ساطع شده از این اخترنماها در 40 سال اخیر دانشمندان به درک بهتر مکانیزمهای فیزیکی مرتبط با منشاء این امواج کمک کرده است.

براساس فرضیه های معتبر، تابشهای رصد شده در طول موجهای مختلف می توانند سطح بالای مغناطیسه ستاره را نشان دهند و پرتوهای یک طول موج ویژه می تواند فرصت نفوذ به مگنوتسفر اخترنما را در اختیار دانشمندان قرار دهد.