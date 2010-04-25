آثاری از شاعران کمتر مشهور تصحیح و روانه چاپ شد

محمدافشین وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: کتاب "انیس‌الخلوه و جلیس‌السلوه" در مجموعه گنجینه کهن پارسی منتشر می‌شوند و در آن از شاعرانی نام برده شده که در کمتر جایی نامی از آنان هست.

این پژوهشگر نسخه‌های کهن ادبی تاکید کرد: ادیب صائب ترمذی، امین‌الدین دارا، انوری ابیوردی، جلال‌الدین عتیقی، جلال‌الدین جعفری، فردوسی، سعدی، خاقانی، ابن جلال، جمال‌الدین اسماعیل، مرتضی سید‌ابوطالب، وزیر ارتنا، ناصربچه‌ شیرازی و شمس‌الدین شیرازی از جمله شاعرانی هستند که در این کتاب غزل، قصیده، قطعه و رباعی‌هایی از آنها آمده است.

وی افزود: نسخه اصلی این کتاب در ایاصوفیه نگهداری می‌شود و تاریخ گردآوری آن توسط مسافربن ناصر الملطوی به نیمه دوم قرن هشتم هجری قمری بازمی‌گردد.

این مصحح نسخه‌های خطی با بیان اینکه "مقدمه این کتاب به نثر است" اضافه کرد: البته محتوای اصلی "انیس‌الخلوه و جلیس‌السلوه" هم به نثر نوشته شده است هم به نظم؛ بخش اول کتاب در واقع منتخبی است از قصائد تعدادی از شاعران در 12 باب از جمله مدح باری تعالی، نعت حضرت رسول (ص)، شعر و شاعری، شکایت از زمانه و اشعار سوگندنامه‌ای.

وفایی گفت: قسمت دوم کتاب هم مقطعات است که آن هم در 12 باب فراهم آمده است؛ در حکمت توبه و استغفار، در باب تهنیت و تعزیت و در باب خمریات از جمله بخش‌های آن است. قسمت سوم کتاب نیز غزلیات است که گفتار شعرای متقدم بوده و تعدادی از آنها آمده است.

وی ادامه داد: قسمت چهارم نیز در باب رباعیات است و در قسمت پنجم کتاب هم حکایات و لطائف منظوم و منثور آمده است. در پایان نیز رساله‌های منثوری درباره شمع و همچنین رساله ریش عبید زاکانی (از تالیفات مهم این طنزپرداز) پیوست شده است.

به گفته وفایی کتاب 1000 صفحه‌ای "انیس‌الخلوه و جلیس‌السلوه" تحویل انتشارات سخن شده و به زودی منتشر می‌شود.