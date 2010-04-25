بدهی 1000 میلیارد تومانی وزارت راه به پیمانکاران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مجیدی با بیان اینکه در حال حاضر وزارت راه و ترابری یکهزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است، ‌گفت: در حال حاضر وزارت راه و ترابری به اعتبار ویژه ای برای اتمام پروژه های خود نیاز دارد.

وی با بیان اینکه برخی پروژه ها بر اثر فشارها به وزارت راه و ترابری تحمیل می شود، تاکید کرد: این مساله موجب افزایش روز افزون پروژه های نیمه تمام در وزارت راه و ترابری خواهد شد.

معاون کارآفرینی و مدیریت بحران وزیر راه و ترابری مشکل بعدی وزارت راه و ترابری را نیروی انسانی اعلام و تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از کارمندان خبره وزارت راه و ترابری در سالهای 90 و 91 بازنشسته خواهند شد، این در حالی است که جایگزینی برای آنها نیست چرا که در سال های گذشته به خاطر نداشتن مجوز به تناوب استخدام صورت نگرفته است.

مجیدی در ادامه با اشاره به آمار تلفات رانندگی، تصریح کرد: بر اساس بررسی ها 28 دستگاه در ایمنی جاده ای و کاهش سوانح رانندگی نقش دارند که باید با هماهنگی کامل وارد عمل شوند.

وی با اشاره به بررسی ها انجام شده در 33 کشور در خصوص بحث ایمنی گفت: تنها در یک کشور مسئولیت ایمنی جاده ای بر عهده وزیر راه و ترابری است و در بقیه کشورها رئیس جمهور، معاون وی و حتی رئیس مجلس مسئول هماهنگی دستگاه های مرتبط با سوانح رانندگی هستند چرا که تنها با هماهنگی کامل تمام دستگاه ها مرتبط می توان شاهد کاهش قابل توجه تلفات بود.

معاون وزیر راه و ترابری اظهار داشت: به وزارت راه و ترابری 150 میلیارد تومان اعتبار برای رفع نقاط پرحادثه اختصاص داده اند در حالی که برای رفع هر نقطه پر حادثه 5 میلیارد تومان مورد نیاز است.

وی با تاکید بر اینکه با این بودجه تنها می توان 30 نقطه پر حادثه را به طور کامل اصلاح کرد اظهار داشت: در حال حاضر 2 هزار و400 نقطه پرحادثه در سطح جاده های کشورشناسایی شده است ضمن اینکه همواره با توجه به افزایش حجم ترافیک و تغییر کاربری راهها، نقاط جدید پرحادثه ایجاد می شود.

مجیدی اعلام کرد: مشکل نگهداری مطلوب آزادراه ها کمبود درآمد است و عوارض یک ساله یک جاده، به روکش چند کیلومتر آن هم محور کفاف نمی کند و مشکل نگهداری و بهسازی با کمبود اعتبار مواجه است.

مجیدی در خصوص حمل و نقل هوایی تأکید کرد: هم اکنون در صنعت حمل و نقل هوایی رقابتی وجود ندارد و هواپیمای 20 میلیون دلاری و سه میلیون دلاری، نرخ بلیت مشترک دارند که باید برای ارائه خدمات مطلوب هوایی آزادسازی قیمت ها انجام شود.

وی با اشاره به وجود 57 هزار کیلومتر خطوط هوایی در کشور اعلام کرد: در حال حاضر 250 نقطه ممنوعه در آسمان ایران وجود دارد که از مجموع نقاط ممنوعه سه کشور همجوار ما بیشتر است.

معاون وزیر راه و ترابری با بیان اینکه گذراز برخی از این نقاط در گذشته ممنوع بوده ولی شاید امروز ضرورتی به این ممنوعیت نباشد، اظهار داشت: این مسئاله موجب کاهش پروازهای عبوری به عنوان یک نقطه درآمدزا می شود.