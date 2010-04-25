امیرخانی با چاپ بیست و یک "ارمیا" در راه نمایشگاه کتاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان "ارمیا" که نام آن از شخصیت اصلی داستان وام گرفته شده است، داستان پسری است که سالهای پایانی جنگ تحمیلی را در جبهه گذرانده و پس از پایان جنگ و قبول قطعنامه از سوی دو کشور به تهران بازگشته تا زندگی را ادامه دهد اما نحوه زندگی اجتماعی پس از جنگ برای او که سالها در شرایط متفاوتی زندگی کرده دشوار است و نمی تواند با شرایط جدید کنار بیاید.

امیرخانی "ارمیا" را در سال 74 نوشته و کوشیده تا در این رمان به واقعیت های دوران جنگ و پس از آن به شکلی ادبی بپردازد.

این رمان توسط حسن علیمی بکتاش به زبان ترکی استامبولی ترجمه و از سوی انتشارات کوسر در کشور ترکیه منتشر شده است. " ارمیا" همچنین به دو زبان اردو و عربی ترجمه شده است.

رمان ارمیا پس از انتشار جوایز متعددی از جمله جایزه دومین دوره کتاب سال دفاع مقدس در سال 76،جایزه اولین دوره جشنواره فرهنگی - هنری مهر در سال 78 ،جایزه برگزیده جشنواره ادب و پایداری بیست سال ادبیات دفاع مقدس در سال 79 و غیره را به دست آورده است.

چاپ بیست و یکم رمان این کتاب از تولیدات مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در 224 صفحه قطع رقعی،شمارگان 2 هزار 500 نسخه و با قیمت 3 هزار 900 تومان منتشر شده و در نمایشگاه کتاب عرضه می شود.

