به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی در حاشیه برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به رشد 12 درصدی مصرف گاز در سال گذشته گفت: در سال اصلاح الگوی مصرف 1.3 میلیون مشترک جدید، 3 هزار و 950 صنعت و 5 نیروگاه جدید به شبکه گاز ایران متصل شده اند.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با اشاره به راه اندازی 372 جایگاه جدید CNG در سال گذشته از بهره مندی 4.5 میلیون نفر از نعمت گاز در سال 88 خبر داد و افزود: همچنین سال گذشته یک هزار و 388 شهر، روستا به شبکه گازی ایران متصل شدند.

وی با اشاره به راه اندازی قطعه دوم خط لوله هشتم سراسری از ابرکوه تا خط پنجم تهران به طور 540 کیلومتر در سال گذشته تصریح کرد: با راه اندازی این طرح گازی 110 میلیون متر مکعب به ظرفیت انتقال گاز ایران افزوده شد.

اوجی با اشاره به راندازی فاز اول خط لوله دوم وارداتی ترکمنستان به طول 35 کیلومتر بیان کرد: نیمه دوم سال جاری نیز فاز دوم این خط لوله به طول 160 کیلومتر در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

معاون وزیر نفت همچنین با اشاره به برنامه ریزی برای راه اندازی 7 ایستگاه تقویت فشار گاز و تکمیل ساخت خط لوله اول سراسری تا منطقه لوشان و فاز اول خط لوله دوم خرم آباد تبیین کرد: در مجموعه امسال برای اجرای طرح های گازی به 6 میلیارد و 800 میلیون دلار اعتباز نیاز داریم.

توافق 3 میلیارد دلاری با بانک صادرات

به گزارش مهر، مدیر عامل شرکت ملی گاز با اشاره به امضای تفاهم نامه با بانک صادرات برای تامین مالی پالایشگاه بید بلند 2 یادآور شد: با راه اندازی این پالایشگاه گاز 57 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز ایران افزوده شده ضمن اینکه امکان تولید سالانه 1.3 میلیون تن اتان برای تحویل واحدهای پتروشیمی فراهم می شود.

اوجی همچنین با اشاره به امضای قرارداد با فاینانس های داخلی و خارجی برای توسعه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام خاطر نشان کرد: با اجرای این پروژه ظرفیت تولید گاز این پالایشگاه با افزایش 3 میلیون متر مکعبی به 10 میلیون متر مکعب در روز می رسد.

وی همچنین از امضای قرارداد ساخت خط لوله ششم سراسری در حد فاصل اهواز تا دهکلان به طول 530 کیلومتر در هفته های آینده خبر داد و تصریح کرد: ارزش این قرارداد حدود یک هزار و 300 میلیون تومان برآورد می شود.

اوجی همچنین با اشاره به مشارکت بانک صادرات برای اجرای طرح استحصال اتان پالاشگاه گاز پارسیان گفت: با راه اندازی این طرح که با مشارکت 70 تا 75 درصدی بانک صادرات و 25 درصدی شرکت گاز انجام می شود امکان تحویل اتان به پتروشیمی فیروزآباد فراهم می شود.

افزایش جرایم مشترکان گاز

معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه حتی در صورت عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها جرایم گازی پابرجا می ماند گفت: در حال حاضر کارگروه هایی در سطح وزارت نفت تشکیل شده تا نحوه میزان افزایش جرایم مشترکان گاز را بررسی کند.

همچنین از افزایش ظرفیت پالایشگاه های گاز فجر جم و بیدبلند یک به میزان 5 تا 10 میلیون متر مکعب تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: در حال حاضر اصلاحاتی در این دو پالایشگاه گازی برای انتقال گازهای ترش عسلویه در حال انجام بوده ضمن اینکه با راه اندازی فاز 3 توسعه پالایشگاه گاز هاشمی نژاد ظرفیت گاز این پالایشگاه هم افزایش می یابد.

افزایش 15 میلیون متر مکعبی واردات گاز ترکمنستان

معاون وزیر نفت در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون 205 میلیون متر مکعب گاز از دو نقطه از ترکمنستان وارد کشور می شود بیان کرد: با راه اندازی فاز دوم خط لوله دوم ترکمنستان از پالایشگاه خانگیران تا منطقه سنگ بست میزان واردات از ترکمنستان تا سقف 40 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.

این مقام مسئول همچنین به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس مصوبه مجلس باید قیمت گاز مشترکان به ترتیب تا 75 درصد فوب خلیج فارس افزایش یابد که در این صورت مصرف گاز ایران 20 تا 25 درصد کاهش می یابد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت افزایش سهم زغالسنگ در سبد انرژی کشور بیان کرد: هم اکنون سهم زغالسنگ در تامین انرژی نیروگاه های آمریکا 30 تا 35 درصد بوده اما این در حالیست که سهم این حامل انرژی در نیروگاه های ایران صفر است.

اوجی با تاکید بر اینکه افزایش گاز بهای مشترکان خانگی - تجاری در اولویت اول سال جاری قرار داد خاطر نشان کرد: اما افزایش گازبهای مشترکان صنعتی در اولویت امسال قرار ندارد.