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۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۰۸

صید کیلکا در مازندران 97 درصد رشد داشت

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات مازندران گفت: میزان صید کیلکا فروردین ماه امسال نسبت به سال مشابه از رشد 97 درصدی برخوردار بوده است.

حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در یک ماه اخیر  و 154 تن ماهی کیلکا درمازندران صید شده که این میزان صید  نسبت به مدت مشابه فروردین سال قبل 97درصد رشد داشته است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به وجود 33 فروند شناور فعال دراین ماه سرانه صید هر شناور 5 تن بوده است که به نظر می رسد تعدیل شناورها و رعایت  اصول و مقررات صید و صیادی باعث افزایش ذخایر ماهیان کیلکا ودر نتیجه بهبود وضعیت صید شده است.

وی در ادامه افزود: در سال گذشته 20 هزار و 540 تن کیلکا از دریا صید شد که ارزش اقتصادی آن بیش از چهار میلیارد تومان بوده است.

حبیب نژاد گفت: حدود 430نفر با 44 فروند شناور صیادی در زمینه صید ماهیان کیلکا   در مازندران مشغول فعالیت هستند .
 

کد مطلب 1070530

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