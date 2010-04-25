صید کیلکا در مازندران 97 درصد رشد داشت

حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در یک ماه اخیر و 154 تن ماهی کیلکا درمازندران صید شده که این میزان صید نسبت به مدت مشابه فروردین سال قبل 97درصد رشد داشته است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به وجود 33 فروند شناور فعال دراین ماه سرانه صید هر شناور 5 تن بوده است که به نظر می رسد تعدیل شناورها و رعایت اصول و مقررات صید و صیادی باعث افزایش ذخایر ماهیان کیلکا ودر نتیجه بهبود وضعیت صید شده است.

وی در ادامه افزود: در سال گذشته 20 هزار و 540 تن کیلکا از دریا صید شد که ارزش اقتصادی آن بیش از چهار میلیارد تومان بوده است.

حبیب نژاد گفت: حدود 430نفر با 44 فروند شناور صیادی در زمینه صید ماهیان کیلکا در مازندران مشغول فعالیت هستند .

