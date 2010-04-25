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۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۵۸

در آذربایجان غربی/

مواجهه مراکز درمانی دولتی با کمبود شدید تخت در بخشهای ویژه

مواجهه مراکز درمانی دولتی با کمبود شدید تخت در بخشهای ویژه

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی از اشتغال تمام ظرفیت بخشهای ویژه بیمارستانهای دولتی خبرداد و گفت: تعداد تختهای موجود جوابگوی نیازهای درمانی استان نیست.

محمد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، ضریب اشتغال تختهای درمانی در مراکز درمانی دولتی را نزدیک به 72،85 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: توزیع نامتوازن بخشهای تخصصی باعث تراکم و تجمع بیماران در مراکز درمانی استان شده و کیفیت خدمات بهداشتی و پزشکی را کاهش می دهد.

وی بالا بودن هزینه های درمان در بخش خصوصی را یکی دیگر از عوامل اشغال بیش از ظرفیت مراکز درمانی دولتی استان دانست و تاکید کرد: بیش از 50 درصد ظرفیت مراکز درمانی بخش خصوصی بلااستفاده مانده است.

علیزاده تعداد تختهای بخشهای ویژه در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان را 366 تخت اعلام کرد و یادآور شد: تعداد تخت فعال در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی دو هزار و 825 تخت است که تا سال 93 باید یک هزار و 284 تخت دیگر به چرخه درمان افزوده شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه در آذربایجان غربی به ازای یک هزار 960 نفر یک تخت فعال است، خاطر نشان کرد: نسبت تخت به جمعیت در استان 0،96 است که این شاخص در سطح استاندارد 0،8 می باشد.

معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی تعداد پایگاههای امداد جاده ای و شهری را 26 پایگاه عنوان کرد و گفت: سال گذشته 9 پایگاه  اورژانس شهری و جاده ای در سطح استان به بهره برداری رسید.

علیزاده با تاکید براینکه شاخص سرعت زمان رسیدن به محل حادثه دراستان به 10 دقیقه کاهش یافته است، یادآور شد: سال گذشته 26 هزارعملیات امداد جاده ای و بین شهری در نقاط مختلف آذربایجان غربی انجام یافته است.

علیزاده با اشاره به مجهز شدن 20 دستگاه آمبولانس به سیستم و تجهیزات MICU، ادامه داد: درحال حاضر 174 آمبولانس در بخشهای پیش بیمارستانی و بیمارستانی فعال است که از این تعداد 57 دستگاه طی سال گذشته به ناوگان آمبولانسهای استان افزوده شد. 

کد مطلب 1070565

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