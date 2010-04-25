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۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۱۶

قمی:

فعالیت⁯های فرهنگی در بخش⁯های قم باید گسترش یابد

فعالیت⁯های فرهنگی در بخش⁯های قم باید گسترش یابد

قم - خبرگزاری مهر:‌ فرماندار قم تلاش برای محرومیت⁯زدایی فرهنگی از روستاها و بخش⁯های قم از طریق گسترش فعالیت⁯های فرهنگی و تبلیغی را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی نیکان قمی قبل از ظهر یک شنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت⁯های مذهبی که در محل سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اختصاص 70 میلیارد تومان اعتبار برای زیرساخت⁯های فرهنگی قم را فرصت مناسبی برای ارتقای سطح فرهنگی و انجام فعالیت⁯های فاخر و ماندگار دانست و گفت: با توجه به اینکه سفر سوم رئیس جمهوری رویکرد فرهنگی دارد، از ابتدای سال جلساتی برای هماهنگی بهتر در استانداری برگزار شد تا طرح⁯های مناسبی در زمینه فرهنگی تهیه و با اختصاص اعتبار، اجرایی شود.

وی اضافه کرد: نباید تمرکز مدیران و مسئولان فقط به شهر قم باشد، چراکه مردم بخش⁯ها و روستاها نیز نیازمند گسترش فعالیت⁯های فرهنگی هستند.

فرماندار قم تلاش دستگاه⁯های فرهنگی برای تقویت بنیه دینی و فرهنگی روستائیان را خواستار شد و تصریح کرد: رفع مظلومیت از چهره روستاها و مناطق محروم باعث افزایش رضایتمندی مردم می⁯شود.

وی با اشاره به ایجاد حوزه علمیه در بخش⁯های قم تصریح کرد: ما آمادگی داریم 20 هکتار زمین برای ایجاد حوزه علمیه در بخش⁯های که فاقد این مرکز هستند اختصاص دهیم و خوشبختانه زمینه احداث حوزه علمیه در این بخش⁯ها فراهم شده است.

فرماندار قم بر ضرورت جمع⁯آوری تصاویر منتسب به ائمه اطهار(ع) از مساجد و هیئت⁯های مذهبی تاکید کرد و گفت: البته قم اولین استان کشور بود که در این زمینه کارهای خوبی انجام داد و با تلاش⁯های صورت گرفته، از حمل تصاویر منتسب به ائمه اطهار(ع) در دسته⁯های عزاداری و سینه⁯زنی جلوگیری شد.

نیکان قمی ادامه داد: باید تدابیری اندیشیده شود که این تصاویر از همه مساجد و هیئت⁯های مذهبی استان قم جمع⁯آوری شود.

وی بر ضرورت فضاسازی محیطی برای شناساندن مساجد به زائران تاکید کرد و افزود: واحدهای صنفی اطراف حرم حضرت معصومع(س) و مساجد هسته مرکزی شهر از چراغ⁯های رنگی برای جلب و جذب مشتری استفاده می⁯کنند و به نظر می⁯رسد مساجد هسته مرکزی شهر قم نیز باید با چراغ⁯های رنگی برای زائران مشخص شود.

فرماندار قم خاطرنشان کرد: این اقدام در برخی شهرهای کشور سوریه انجام شده که بسیار موفقیت⁯آمیز بوده است و هزینه زیادی در بر ندارد.

نیکان قمی در پایان، ساماندهی شئون مذهبی در مناسبت⁯های فرهنگی و دینی را حرکت مفید و مناسبی برای زدودن خرافات و انحرافات فکری و مذهبی برشمرد و همکاری همه دستگاه⁯های مرتبط با مراسم⁯های فرهنگی و دینی استان را با این ستاد خواستار شد.

در این جلسه راهکارهای ساماندهی شئون مذهبی در مناسبت⁯های فرهنگی به ویژه در مناطق محروم و دورافتاده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
 

کد مطلب 1070599

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