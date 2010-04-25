به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی نیکان قمی قبل از ظهر یک شنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی که در محل سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اختصاص 70 میلیارد تومان اعتبار برای زیرساختهای فرهنگی قم را فرصت مناسبی برای ارتقای سطح فرهنگی و انجام فعالیتهای فاخر و ماندگار دانست و گفت: با توجه به اینکه سفر سوم رئیس جمهوری رویکرد فرهنگی دارد، از ابتدای سال جلساتی برای هماهنگی بهتر در استانداری برگزار شد تا طرحهای مناسبی در زمینه فرهنگی تهیه و با اختصاص اعتبار، اجرایی شود.
وی اضافه کرد: نباید تمرکز مدیران و مسئولان فقط به شهر قم باشد، چراکه مردم بخشها و روستاها نیز نیازمند گسترش فعالیتهای فرهنگی هستند.
فرماندار قم تلاش دستگاههای فرهنگی برای تقویت بنیه دینی و فرهنگی روستائیان را خواستار شد و تصریح کرد: رفع مظلومیت از چهره روستاها و مناطق محروم باعث افزایش رضایتمندی مردم میشود.
وی با اشاره به ایجاد حوزه علمیه در بخشهای قم تصریح کرد: ما آمادگی داریم 20 هکتار زمین برای ایجاد حوزه علمیه در بخشهای که فاقد این مرکز هستند اختصاص دهیم و خوشبختانه زمینه احداث حوزه علمیه در این بخشها فراهم شده است.
فرماندار قم بر ضرورت جمعآوری تصاویر منتسب به ائمه اطهار(ع) از مساجد و هیئتهای مذهبی تاکید کرد و گفت: البته قم اولین استان کشور بود که در این زمینه کارهای خوبی انجام داد و با تلاشهای صورت گرفته، از حمل تصاویر منتسب به ائمه اطهار(ع) در دستههای عزاداری و سینهزنی جلوگیری شد.
نیکان قمی ادامه داد: باید تدابیری اندیشیده شود که این تصاویر از همه مساجد و هیئتهای مذهبی استان قم جمعآوری شود.
وی بر ضرورت فضاسازی محیطی برای شناساندن مساجد به زائران تاکید کرد و افزود: واحدهای صنفی اطراف حرم حضرت معصومع(س) و مساجد هسته مرکزی شهر از چراغهای رنگی برای جلب و جذب مشتری استفاده میکنند و به نظر میرسد مساجد هسته مرکزی شهر قم نیز باید با چراغهای رنگی برای زائران مشخص شود.
فرماندار قم خاطرنشان کرد: این اقدام در برخی شهرهای کشور سوریه انجام شده که بسیار موفقیتآمیز بوده است و هزینه زیادی در بر ندارد.
نیکان قمی در پایان، ساماندهی شئون مذهبی در مناسبتهای فرهنگی و دینی را حرکت مفید و مناسبی برای زدودن خرافات و انحرافات فکری و مذهبی برشمرد و همکاری همه دستگاههای مرتبط با مراسمهای فرهنگی و دینی استان را با این ستاد خواستار شد.
در این جلسه راهکارهای ساماندهی شئون مذهبی در مناسبتهای فرهنگی به ویژه در مناطق محروم و دورافتاده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
قم - خبرگزاری مهر: فرماندار قم تلاش برای محرومیتزدایی فرهنگی از روستاها و بخشهای قم از طریق گسترش فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی را خواستار شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی نیکان قمی قبل از ظهر یک شنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی که در محل سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اختصاص 70 میلیارد تومان اعتبار برای زیرساختهای فرهنگی قم را فرصت مناسبی برای ارتقای سطح فرهنگی و انجام فعالیتهای فاخر و ماندگار دانست و گفت: با توجه به اینکه سفر سوم رئیس جمهوری رویکرد فرهنگی دارد، از ابتدای سال جلساتی برای هماهنگی بهتر در استانداری برگزار شد تا طرحهای مناسبی در زمینه فرهنگی تهیه و با اختصاص اعتبار، اجرایی شود.
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