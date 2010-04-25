سامانه پیام کوتاه حوزه هنری استان قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان قم به منظور دسترسی آسان و سریع علاقهمندان به اخبار و اطلاعات برنامههای فرهنگی - هنری و همچنین برقرای تعامل و ارتباط بیشتر با اقشار مختلف مردم، اقدام به راه اندازی سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه کرد.
این سامانه که از امروز فعالیت خود را آغاز کرده است آماده دریافت نظرات و پیشنهادات مردم قم از طریق شماره 3000101193 پیرامون فعالیتهای حوزه هنر خواهد بود.
تمامی انتقادات یا سئوالات ارسالی به این سامانه پس از وصول در روابطعمومی به واحدهای زیربط ارسال و پاسخ آن در سایت حوزه هنری قرار داده شده و یا به صورت پیامک به فرد ارسال کننده فرستاده میشود.
همچنین تمامی اخبار مربوط به فعالیتهای هنری تحت نظر حوزه هنری از طریق این سامانه به اطلاع شهروندان میرسد.
از دیگر خدمات این سامانه پیام کوتاه میتوان به اطلاعرسانی تخصصی آن اشاره کرد؛ به این ترتیب که استفادهکنندگان از این سامانه میتوانند با ارسال کد مربوط به واحد دلخواهشان-به طور مثال، هنرهای دستی و یا تئاتر- تمامی اخبار مربوط به آن را دریافت کنند.
این سامانه در حال حاضر پیامکهای خود را به هنرمندان مرتبط و مسئولین استان قم ارسال میکند و دیگر علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سایت حوزه هنری استان قم برای دریافت پیامک این سامانه ثبتنام کنند.
قم - خبرگزاری مهر: سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه توسط حوزه هنری استان قم راهاندازی شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان قم به منظور دسترسی آسان و سریع علاقهمندان به اخبار و اطلاعات برنامههای فرهنگی - هنری و همچنین برقرای تعامل و ارتباط بیشتر با اقشار مختلف مردم، اقدام به راه اندازی سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه کرد.
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