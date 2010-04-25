نیمی از مبتلایان به دیابت در کشور از بیماری خود اطلاعی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اسدالله رجب ظهر یکشنبه در همایش دیابت در کرج در تالار شهیدان نژادفلاح افزود: سالانه حدود 200 هزار نفر در کشور مبتلا به دیابت می شوند که این آمار بسیار نگران کننده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 5.5 میلیون نفر از جمیت کشور مبتلا به دیابت هستند و آمار آنها در حال افزایش است.

رجب عنوان داشت: یکی از مشکلات موجود این است که بسیاری از بیماران مبتلا شده به دیابت از ابتلای خود به این بیماری اطلاعی ندارند و لازم است در این زمینه آموزشهای لازم به آنها داده شود ضمن اینکه مهمترین اصل در کاهش احتمال ابتلا به دیابت پیشگیری است که این امر هزینه ای ندارد و با رعایت اصول لازم محقق می شود.

وی اظهار داشت: لازم است آموزشهای لازم به مردم داده شود و راه های کاهش احتمال ابتلا به دیابت نیز برای آنها توضیح داده شود زیرا در این صورت، مسلما آمار ابتلا به دیابت کاهش می یابد.

رجب خاطرنشان کرد: چاقی، استرس و فشار خون می تواند عاملی برای ایجاد دیابت در افراد باشد و باید از این عوامل دوری کنیم.

تغذیه نامناسب از مهمترین دلایل بروز دیابت است

رجب یادآور شد: یکی از مهمترین عوامل موثر دیگر در افزایش آمار ابتلا به دیابت، تغذیه نامناسب و عادات غذایی غلط است که متاسفانه این امر در کشور ما بسیار پررنگ شده و ادامه دارد.

وی ادامه داد: بسیاری از مواد غذایی که امروزه مصرف می شود، می تواند عاملی برای ایجاد دیابت باشد که مواد غذایی بسیار شیرین، نمونه ای از آنهاست و باید مصرف این مواد کاملا کنترل شده و تا حد ممکن پایین باشد.

نگرش افراد دیابتی نسبت به بیماری دیابت باید تغییر کند

رجب در بخش دیگری از سخنان خود نیز افزود: لازم است نگرش افراد دیابتی نسبت به بیماری دیابت باید تغییر کند زیرا تنها در این صورت است که آنها می توانند به زندگی بازگردند و مثل دیگران زندگی خوبی داشته باشند.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد دیابتی به سختی می توانند با بیماری خود کنار بیایند و با بیماری خود به شکل واقع گرایانه برخورد نمی کنند درحالیکه لازم است افراد مبتلا به دیابت بیماری خود را بپذیرند و به بهترین شکل در جهت کنترل آن تلاش کنند.

میزان استرس کنترل شود

رجب عنوان کرد: همچنین لازم است همه مردم نگرش مثبت به زندگی داشته باشند زیرا این امر باعث کاهش استرس آنها می شود و همانگونه که گفته شد استرس از عوامل موثر در ایجاد بیماری دیابت است.

این مسئول خاطرنشان کرد: آموزش کافی نیز در این زمینه بسیار حائز اهمیت است البته باید تلاش کنیم که این آموزش با عمل همراه باشد تا نتیجه لازم و کافی را ایجاد کند.

رجب ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات افراد دیابتی، عوارض ناشی از این بیماری است و این عوارض هزینه های درمانی بیماری را افزایش می دهد.

وی اظهار داشت: پزشکان در امید دادن به افراد دیابتی و ارائه آموزشهای لازم به آنها برای کنترل بیماری و نیز ارائه آموزشهای لازم به همه افراد به منظور کاهش احتمال ابتلا به دیابت نقش بسیار تاثیرگذاری دارند و تلاشهای آنها در این خصوص می تواند نتایج بسیار درخشانی به دنبال داشته باشد.

انجمن دیابت ایران فعالیتهای متنوعی انجام می دهد

رجب عنوان داشت: انجمن دیابت ایران فعالیتهای متنوعی انجام می دهد که از میان آنها می توان به آموزش همگانی دیابت، آموزش به افراد دیابتی به صورت کلاسهای دوره‌ سه روزه، برگزاری کارگاهها و سمینارهای آموزش دیابت ویژه پزشکان، پرستاران و متخصصین تغذیه با همکاری دانشگا‌ههای علوم‌پزشکی و انجمنهای تخصصی به خصوص انجمن متخصصین غدد درون‌ریز و متابولیسم اشاره کرد.

رئیس انجمن دیابت ایران عنوان کرد: همچنین این انجمن در زمینه فعالیتها پژوهشی نیز فعال است و از میان فعالیتهای آن می توان به همکاری پژوهشی با دانشکده‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور و ارسال مقالات و شرکت در سمینارها و کنگره‌های داخلی و بین‌المللی اشاره کرد. وی ادامه داد: برگزاری سمینارهای یکروزه آموزش دیابت در مدارس با همکاری وزارت آموزش و پرورش، همکاری با ستاد شهر سالم تهران جهت برگزاری سمینارهای آموزشی یکروزه دیابت، همکاری با رسانه‌های گروهی جهت برگزاری مصاحبه‌ها و میزگردهای آموزش دیابت و برگزاری سه سمینار سراسری در سال از دیگر فعالیتها است.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین در زمینه انتشارات نیز فعالیتهای مطلوبی انجام شده که در این میان می توان به چاپ 33 شماره فصلنامه پیام دیابت، چاپ بیش از 100 هزار جلد کتاب آموزشی دیابت و چاپ دهها هزار بروشور و پوستر آموزشی دیابت اشاره کرد.

وی یادآور شد: برگزاری دو اردوی آموزشی - تفریحی در فصل تابستان و انجام آزمایش هموگلوبین ای- وان- سی هر سه ماه یکبار از دیگر اقدامات و فعالیتها است.

دیابت ناشی از اختلال در سوخت و ساز (متابولیسم) بدن است

وی عنوان کرد: دیابت یک اختلال در سوخت و ساز (متابولیسم) بدن است که در آن یا انسولین به مقدار کافی در بدن وجود ندارد و یا انسولین موجود قادر نیست تا وظیفه خود را به درستی انجام دهد و در نتیجه به علت وجود مقاومت در برابر آن، قند خون بالا می‌رود.

رجب بیان کرد: انسولین هورمونی است که توسط سلولهای "بتا"واقع در پانکراس ترشح می‌شود و وظیفه اصلی آن کاهش قند خون است ضمن اینکه پانکراس نیز یکی از غدد دستگاه گوارش است که در پشت معده قرار دارد.

وی یادآور شد: بالا بودن قند خون در دراز مدت باعث بروز عوارض در سیستم قلب و عروق، کلیه‌ها، چشم و سلسله اعصاب می شود.