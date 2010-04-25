درختکاری در دامنه البرز مرکزی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تعداد نهال کاری با همکاری 200 نفر از محققان،‌ استادان دانشگاه،‌ دانشجویان، کوهنوردان، رزمی کاران و دوچرخه سواران کلانشهر کرج و تهران همچنین دوستداران البرز مرکزی به مدت یک روز انجام شده است.

این نهال ها بیشتر شامل درخت ارس، شن، زالزالک، آلبالوی کوهی، بادامک، زرشک و داغ داغان بوده است.

گردهمایی و غرس نهال با هدف توسعه فرهنگ منابع طبیعی و ایجاد پوشش مناسب گیاهی در مناطق کوهستانی انجام شده است.

در این گردهمایی اطلاعات لازم در مورد این گونه ها و آموزش و نیز نحوه صحیح غرس نهال توسط مهندس "مصطفی خوشنویس" و دکتر "انوشیروان شیروانی" به علاقمندان شرکت کننده ارائه شد.

شاخه کوهستانی باغ گیاه شناسی ملی ایران وابسته به موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور است که در کیلومتر 52 منطقه سیراچال کیلو متر 52 جاده کرج - چالوس واقع شده و حدود یکهزار هکتار مساحت دارد.