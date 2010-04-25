امکان پرداخت غیرحضوری عوارض خودرو برای تهرانیها فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت: این امکان از سوی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با همکاری اداره کل تشخیص و وصول درآمد با هدف ایجاد شهر الکترونیک فراهم شد.

سیاوش آزادواری افزود: با راه اندازی سرویس جدید پرداخت الکترونیکی عوارض خودرو، شهروندان تهرانی می توانند با مراجعه به پورتال شهرداری تهران به آدرس www.tehran.ir عوارض سالیانه خودروی خود را به صورت غیر حضوری پرداخت کنند.

به گفته وی، در صورت تمایل شهروندان مفاصا حساب و برچسب آنها نیز از طریق پست ، در منزلشان به آنها تحویل می شود.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران با بیان اینکه در تلاشیم برچسب عوارض خودرو حذف شود و کنترلها سیستمی انجام شود، خاطرنشان کرد: با توجه به ورود تکنولوژیهای جدید برای کنترل و نظارت برخودروهای سطح شهر تلاش داریم تا ضمن هماهنگی با نهادها و سازمانهای کنترل کننده، برچسب عوارض خودرو حذف و کنترل ها به صورت سیستمی انجام شود.

وی در ادامه گفت: شهروندانی که امکان پرداخت عوارض خود را به صورت الکترونیکی ندارند، از این پس به جای نواحی و مناطق شهرداری تهران باید به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کنند و کار آنها از طریق این دفاتر انجام خواهد شد. از این رو اگر بخواهیم برچسب عوارض خودرو را حذف کنیم و آن را سیستمی حل کنیم ، دیگر نیاز نیست شهروندان برای دریافت برچسب هم به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کنند.

آزادواری همچنین از راه اندازی سیستم غیر حضوری پرداخت عوارض موتورسیکلت در آینده خبر داد و گفت: پرداخت عوارض موتورسیکلت و تحویل مفاصا حساب و برچسب آن نیز هم اکنون در نواحی شهرداری تهران انجام می شود و به زودی سرویس غیر حضوری پرداخت عوارض موتورسیکلت راه اندازی می شود.