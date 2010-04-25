به گزارش خبرگزاری مهر، "گفتگو با اکبر رادی"، "شناختنامه مسعود کیمیایی" و چاپ دوم "رنگها و سایه‌ها" عناوین دیگر کتابهای این پژوهشگر حوزه هنری استان تهران است که در نمایشگاه کتاب در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

مهدی مظفری ساوجی مسئول دفتر پژوهش و نشر حوزه هنری استان تهران است که تا کنون کتابهایی همچون "از بامداد" ،"شهد شوکران"،"شناختنامه ایران درودی"، "از نو غزل" و "همه آیینه‌ها" از وی به چاپ رسیده است.

همچنین مجموعه شعر "سایه‌ام را بر دیوار جا گذاشته‌ام"، "گفتگو با عباس کیارستمی"، "گفتگو با ضیاء موحد"، "گفتگوهایی پیرامون زندگی و آثار مهدی اخوان ثالث" و " مجموعه مقالات"از جمله آثار در دست چاپ این شاعر و پژوهشگر است.

