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۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۴۹

با سه کتاب‌دیگر /

"گفتگو با نجف دریابندری" در نمایشگاه کتاب عرضه می‌شود

"گفتگو با نجف دریابندری" در نمایشگاه کتاب عرضه می‌شود

کتاب "گفتگو با نجف دریابندری" اثر مهدی مظفری ساوجی به همراه 3 کتاب دیگر از این نویسنده در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "گفتگو با اکبر رادی"، "شناختنامه مسعود کیمیایی" و چاپ دوم "رنگها و سایه‌ها" عناوین دیگر کتابهای این پژوهشگر حوزه هنری استان تهران است که در نمایشگاه کتاب در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

مهدی مظفری ساوجی مسئول دفتر پژوهش و نشر حوزه هنری استان تهران است که تا کنون کتابهایی همچون "از بامداد" ،"شهد شوکران"،"شناختنامه ایران درودی"، "از نو غزل" و "همه آیینه‌ها" از وی به چاپ رسیده است.

همچنین مجموعه شعر "سایه‌ام را بر دیوار جا گذاشته‌ام"، "گفتگو با عباس کیارستمی"، "گفتگو با ضیاء موحد"، "گفتگوهایی پیرامون زندگی و آثار مهدی اخوان ثالث" و " مجموعه مقالات"از جمله آثار در دست چاپ این شاعر و پژوهشگر است.
 

کد مطلب 1070663

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