بازداشت 11 تروریست القاعده در دیاله/کشف مخیفگاه عزت الدوری در شمال بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، "عبدالحسین الشمری" رئیس پلیس استان دیاله اظهار داشت : نیروهای عراقی امروز در یک عملیات نظامی در استان دیاله واقع در شمال شرقی بغداد 11عضو شبکه القاعده را در این منطقه بازداشت کردند.

در میان این افراد "ابوابراهیم" یکی از عناصر اصلی القاعده در استان دیاله نیز به چشم می خورد. وی از حدود یک سال پیش تاکنون تحت تعقیب نیروهای پلیس عراق قرار داشت.

شبکه تروریستی القاعده در عراق هفته جاری روزهای سیاهی را پشت سر گذاشت به طوری که عناصر اصلی این شبکه "ابوصهیب" فرمانده نظامی القاعده در استان های نینوا، کرکوک و صلاح الدین، "ابوایوب المصری" و ابو عمر البغدادی توسط نیروهای امنیتی عراق به هلاکت رسیدند. القاعده نیز امروز در بیانیه ای هلاکت ابوایوب المصری و ابوعمر البغدادی را تایید کرد.

روزنامه الصباح چاپ عراق نیز در شماره امروز خود نوشت: نیروهای مشترک عراقی و آمریکایی امروز در جریان عملیات قلع و قمع عناصر شبکه تروریستی القاعده در تلال حمرین مخفیگاه عزت ابراهیم الدوری همدست صدام دیکتاتور معدوم عراق را در شمال بغداد کشف کردند.