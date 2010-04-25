توافق نظامی اوکراین با روسیه و حرکت در مسیر نابودی دموکراسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، "یولیا تیموشنکو" نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری اوکراین گفت که دولت جدید این کشور دموکراسی نوپا و استقلال اوکراین را با صدور مجوز برای حضور ناوگان روسی در سواحل این کشور در خطر نابودی قرار داد.

تیموشنکو، "ویکتور یانوکویچ" رئیس جمهوری اوکراین را به استفاده ابزاری از حاکمیت کشور با صدور مجوز برای حضور تقریبا چهل سال دیگر ناوگان روسی در سواحل اوکراین متهم کرد.

تیموشنکو اقدام یانوکویچ را در به عنوان اقدامی تعجب آور و برخلاف قانون اساسی توصیف کرد. وی هشدار داد که جبهه مخالفین دولت مانع تصویب این توافقنامه خواهند شد.

بر اساس این گزارش، یانوکویچ چهارشنبه گذشته توافق تداوم حضور ناوگان روسیه در دریای سیاه را امضا کرد و مجلس اوکراین سه شنبه آینده برای تصویب این توافقنامه رای می دهد.

همچنین امضای توافق میان کی یف و مسکو و صدور مجوز برای حضور ناوگان روسی در سواحل اوکراین خشم مخالفان دولت را برانگیخته، به طوری که روز شنبه هزاران نفر از آنها در مقابل پارلمان دست به تجمع اعتراض آمیز زدند.

حضور ناوگان روسیه در "سواستوپل" و "کریمه" اوکراین بر اساس توافقنامه ای است که در 28 ماه می سال 1997 بین روسیه و اوکراین امضا شده و به تصویب پارلمانهای دو کشور نیز رسیده بود.

بر اساس این توافقنامه، روسیه سالانه 97 میلیون و 500 هزار دلار از بدهی دولتی اوکراین به مسکو بابت اقامت ناوگان را کم می کند. طبق توافقنامه دوجانبه ناوگان روسیه تا سال 2017 در اوکراین می ماند.

به موجب این توافقنامه هم اکنون 18 هزار و 500 نظامی روسی در 34 واحد جنگی در اوکراین مستقر هستند.

روسیه هر ساله و اغلب در فصل های سرد سال عنوان می کرد که قصد افزایش بهای گاز صادراتی خود را دارد که این موضوع سبب اعتراض اوکراین و اروپا می شد برای مثال دو سال قبل روسیه به دلیل امتناع اوکراین از قبول بهای جدید گاز به مدت چند روز صادرات گاز را به این کشور متوقف کرد که همین امر مشکلاتی را در اوکراین و برخی کشورهای اروپایی ایجاد کرد.