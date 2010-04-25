عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: من طی دو روز گذشته از پنج کمپ تمرینی در کشور اتریش بازدید کردم. تمامی اردوهایی که دیدم شرایط میزبانی از تیم ملی را دارند اما ما باید مکانی را برای ملی پوشان در نظر بگیریم که از نظر موقعیت و امکانات مورد تایید مربیان تیم ملی و مورد نظر آنها باشد.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ادامه داد: تاکنون از کمپ‌هایی در مناطق گراتس و کلاگنفورت اتریش بازدید کرده‌ام و طی امروز و فردا از کمپ‌های دیگر اتریش بازدید می کنم.

وی با بیان اینکه در تلاش است تا در زمان اقامت تیم ملی فوتبال کشورمان در اتریش شرایط را برای برگزاری چند دیدار تدارکاتی در این کشور فراهم آورد، خاطرنشان کرد: از آنجائیکه در زمان اقامت تیم ملی در کشور اتریش تیمهای ملی فعال نیستند و در عین حال باشگاهها دوران آماده سازی پیش فصل را پشت سر می گذارند، به احتمال فراوان تیم ملی با چند باشگاه اروپایی دیدارهای دوستانه خواهد داشت.

"قرار است تیم ملی فوتبال کشورمان از تاریخ 11 ژوئیه 2010 (20 تیرماه 1389) در کشور اتریش اردوی تمرینی برپا کند تا در فاصله تعطیلی مسابقات لیگ برتر بازیکنان ملی پوش خود را برای مسابقات جام ملت‌های آسیا آماده کنند."

سرپرست کمیته روابط بین الملل از تلاش و رایزنی برای یافتن چند حریف تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال کشورمان خبر داد و گفت: از طریق دوستان به دو کشور پیشنهاد انجام دیدار تدارکاتی داده‌ایم که هنوز به پیشنهاد ما پاسخی داده نشده است.