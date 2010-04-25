هیئت پارلمانی ایران فردا به عمان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، گروه دوستی پارلمانی ایران و عمان به ریاست امیدوار رضایی فردا عازم مسقط پایتخت عمان می شوند.

در این سفر گروه دوستی پارلمانی ایران با رئیس مجلس عمان دیدار و گفتگو خواهند کرد.