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۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۰۷

هیئت پارلمانی ایران فردا به عمان می رود

هیئت پارلمانی ایران فردا به عمان می رود

اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و عمان فردا به دعوت گروه دوستی پارلمانی عمان و ایران عازم مسقط می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر،  گروه دوستی پارلمانی ایران و عمان به ریاست امیدوار رضایی فردا عازم مسقط پایتخت عمان می شوند.

در این سفر گروه دوستی پارلمانی ایران با رئیس مجلس عمان دیدار و گفتگو خواهند کرد.

کد مطلب 1070698

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