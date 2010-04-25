مبادلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و عراق افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در پیرانشهر، عبدالواحد گوانی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان مرزی پیرانشهر در آذربایجان غربی با بیان اینکه توفیق قوم کرد در اقلیم کردستان عراق تابع حمایت هایی است که نظام جمهوری اسلامی ایران در همه ی ابعاد از آنان کرده است، افزود: این دوستی و برادری ها و حمایت ها باید توسعه و ادامه یابد تا کاستی ها رفع و اوضاع مردم در دو سوی مرز عراق نیز رونق بیشتری داشته باشد.

فرماندار چومان سفر اخیر رئیس جمهور و هیئت دولت را به استان آذربایجان غربی را منشا خیر و برکت برای مردم دو کشور در منطقه دانست و گفت: این سفرها باعث توسعه روابط تجاری و دوستانه خواهد شد.

مقصود مرتاض فرماندار پیرانشهر نیز در ادامه گفت: این جلسه برای ایجاد و گسترش ارتباط و تحکیم روابط دوستانه و همچنین برای حل مشکلات ترانزیتی، از مرزهای تمرچین ایران و حاج عمران عراق و نیز تردد مسافرین از دو طرف و گسترش روابط تجاری و تسهیل تجارت فی مابین انجام شده است.

تداوم فعالیت شبانه روزی مرز تمرچین پیرانشهر و حاج عمران عراق، تردد مسافرین و حمل و نقل کالا بدون وقفه و تسهیل در امورات صادرات و واردات از جمله محورهای مذاکره در این نشست بود.

