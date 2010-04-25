به گزارش خبرنگار مهر، داریوش توکلی مالک کشتی میرزاکوچک خان در جمع خبرنگاران در خصوص احداث این شهر بندری گفت: این شهر بندری قرار است در زمینی به مساحت 16 هکتار احداث شود تا بتوان بر مبنای آن، اسکله ای را برای راه اندازی خط مسافربری و استفاده اولین کشتی مسافربری در کشور ایجاد کرد.

وی افزود: این شهر بندری با سرمایه گذاری 200 میلیارد تومانی راه اندازی خواهد شد. این درحالی است که سازمان بنادر و کشتیرانی قول مساعد برای همکاری با این کشتی را داده است.

توکلی تصریح کرد: قرار بر این بود تا خط مسافربری دریای خزر از اول فروردین ماه در بندر انزلی آغاز به کار کند که متاسفانه به دلیل مشکلات پیش آمده توسط کشتی‌های شیلات این امر عملیاتی نشد.

به گفته وی، پیش از این، بندرانزلی دروازه اروپا بوده است و به نظر می رسد هم اکنون نیز این نقش باید احیا شود، این درحالی است که طبق وعده‌های داده شده توسط مسئولان، قرار بر این است که در تابستان سال جاری، این کشتی حرکت کند.

وی همچنین با اشاره به امضای تفاهم نامه ای با مقامات جمهوری آذربایجان در مهر ماه سالجاری، تصریح کرد: از این رو پیش بینی می کنیم اولین خط کشتیرانی مسافری بین بنادر انزلی و باکو از فروردین ماه سال آینده راه اندازی شود.

توکلی با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود با افتتاح این سفرهای دریایی خلا چندین ساله گردشگری دریایی و جابجایی مسافر در دریای خزر مرتفع شود، یادآور شد: دریای خزر برای توسعه گردشگردی دریایی از ظرفیت های بالقوه ای برخوردار است که با هماهنگی بیشتر مسئولان و بخش خصوصی باید طرحهای متعددی برای جذب گردشگر دریایی به ویژه از کشورهای همجوار در این منطقه انجام شود.