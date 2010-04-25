هر کس به کیمیای عالم دست یابد جاوید خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معلم که در نشست نقد کتاب از "سالهای دور و نزدیک" سروده محمدجواد محبت از سلسله نشست‌های نقد آثار شاعران کشور در کانون ادبی فرهنگسرای رازی سخن می‌گفت تصریح کرد: شعر محبت مجموعه اشعار توحید، نعت نبی اکرم (ص) و منقبت اسوه‌های عالم است و چون پیوند ناگسستنی با سلسله نامیرا دارد جاوید و ماندنی است.

وی با ذکر خاطره ای از دوران جوانی با این شاعر یادآور شد: به یاد دارم زمانی که در محفلی در کنار هم بودیم وی هرگاه وارد می شد سلام می کرد. هر گاه سخنی را آغاز می کرد در ابتدا سلام می کرد و در همه حالات از سلام جدا نمی شد . از دیگر دوستان علت را جویا شدم که چرا وی دائم سلام می‌کند و پاسخ شنیدم که وقتی با جاهلان سرو کارتان افتاد سلام کنید.

رئیس فرهنگستان هنر گفت: محبت دائم ما را سفارش می کرد که از خداوند کالا خریداری کنیم و بیشترین سفارش او تشویق به ازدواج بود.

وی در پایان افزود: شعر این شاعر برای یک نفر و یک زمان سروده نشده است شعر او پیوند با سیره نبوی دارد.

در ادامه این نشست علی موسوی گرمارودی شاعر و پژوهشگر عنوان کرد: محبت از شاعرانی است که بیش از آنکه معناگرا و سخن‌آرا باشد انسان وارسته‌ای است؛ شاعری وجود ندارد که از او دلخور باشد.

گرمارودی با اشاره به طبابت گیاهی این شاعر و ضمن برشمردن تبحر او در این زمینه تصریح کرد: محبت درتمام عمر شاعری انسان و انسانی شاعر بود و اینها در گرو صفای روح و دل اوست؛ همین دل است که شعر "کوبی" را می‌سراید و چقدر دلنشین و تأثیرگذار است.

وی تقسیم بندی شعر محبت را در سه قالب برشمرد و عنوان کرد: او در سبکهای کلاسیک، نیمایی و آزاد تبحر خاصی دارد. امروزه بیش از 11 نوع غزل داریم، یکی از مهمترین آن "غزل روایت" است که در معاصرین می توان به شعر "کوبی" محبت اشاره کرد. هیچ کس پیشتر از وی به معنای اخص کلمه "غزل روایت" نسروده است.

موسوی گرمارودی به سروده‌های آئینی این شاعر اشاره کرد و افزود:غزل و غزلواره‌های محبت از بهترین سروده‌های اوست. شعرهای کودکانه او نیز در کتب درسی راه یافته و قالب طنز نیز برخی دیگر از سروده‌های او محسوب می‌شود.

از دیگر شاعرانی که در این نشست حضور داشت مصطفی محدثی خراسانی بود که وی نیز درباره محبت و آثار او برای حضار سخن گفت.

این شاعر عنوان کرد: چاپ شدن اشعارمحبت در نشریه "خوشه" هر چند برای استاد افتخار نیست اما حاکی از آن است که وی علاوه بر داشتن اعتقادات مذهبی در آن دوران و از آن دیدگاه هم مقبول بود و از روشنفکران محسوب می‌شد.

وی تصریح کرد: در اشعار محبت می توان فرهنگ لغات و اصطلاحات فرهنگ دعا و نیایش استخراج کرد.

محدثی خراسانی افزود: محبت به زبان سهل و ممتنع رسیده است. تکنیکهای او برگرفته از معلمی و ارتباط با دانش آموزان است. بزرگترین دغدغه معلم آن است که شفاف و زلال سخن گوید و این دغدغه در شعر محبت توسعه یافته و یک ملت مخاطب شعر او هستند.

مرتضی امیری اسفندقه نیز در نشست نقد کتاب "از سالهای دور و نزدیک" عنوان کرد: شعر محبت بعد از زمزمه‌هایی که در شعر پارسی از طبیعت به گوش رسیده یکبار دیگر طبیعت خلاق را به زیباترین شکل به رخ می‌کشد.

وی با اشاره به سفارش نیما یوشیج به استفاده از واژه‌های بومی افزود: یکی از ویژگیهای استاد محبت در شیوه‌های کلاسیک و آزاد استفاده از واژه‌های بومی و محلی است. هر چند که این واژه‌ها منطقه‌ای است اما چون از دل شاعر برخاسته بر دل خواننده نیز می‌نشینند.



اسفندقه یادآور شد: کار دشواری است که هم شاعر باشی و هم با اخلاق، هم شاعر باشی و هم مؤمن، سخت است هم شعر زیبا بگویی و اخلاق بدون ریا داشته باشی؛ محبت همواره شاعری است که در اوج زیبایی، اخلاق معنوی دارد.



یوسفعلی میرشکاک شاعر و منتقد ادبی از دیگر میهمانان نشست نقد کتاب "از سالهای دور و نزدیک" بود که درباره این شاعر عنوان کرد: از حیث تقوا و رعایت شریعت، محبت شاعری است که هم طراز ندارد. شاعر اگر به بالا وصل باشد شعرش ولایی می‌شود.



وی تصریح کرد: محبت از دایره دین و دیانت قدمی فراتر نمی‌گذارد و شاعری است که دنبال دل خویش است.



این منتقد گفت: شاعران در مدینه فاضله هیچ کاره‌اند و به نوعی در آشفتگی مدینه فاضله قرار دارند. این حقیقت است که شعر به راستی پشت سر "نبوت" است.



