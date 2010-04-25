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۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۵۶

سعید عزیزیان :

اخبار استیل آذین را در اختیار هیچ تیمی قرار نمی‌دهم

اخبار استیل آذین را در اختیار هیچ تیمی قرار نمی‌دهم

مربی پیشین دروازه بانان تیم استیل آذین با تکذیب برخی اخبار منتشر شده تاکید کرد اطلاعات فنی این تیم را در اختیار دیگر تیم‌های لیگ برتری قرار نمی دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عزیزیان ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در مجموعه استیل آذین زحمات زیادی کشیدم و برای موفقیت این تیم تلاش کردم اما اتفاقاتی افتاد و ما از کادر فنی این تیم جدا شدیم که این دلیل تمی شود اطلاعات استیل آذین را در اختیار باشگاه دیگری قرار دهم.

وی اضافه کرد: متاسفانه اخبار نادرستی مطرح می‌شود که به هیچ وجه انتشار چنین مطالبی اخلاقی و درست نیست. من از نزدیک بازی پرسپولیس و صبای قم را تماشا کردم اما هیچ ملاقاتی با مسئولان این باشگاه نداشته ام و اطلاعات تیم را در اختیار هیچ باشگاه دیگری قرار نمی‌دهم.

مربی پیشین دروازه بانان تیم استیل آذین افزود: رفت و آمدها در فوتبال طبیعی و حرفه‌ای است. یک روز ما آمدیم و جانشین کادرفنی دیگری شدیم، امروز هم ما رفتیم و کادرفنی دیگری آمده است. این مسائل در فوتبال طبیعی است و باید برخورد حرفه ای با آن داشته باشیم.

عزیزیان در پایان گفت: برای استیل آذین زحمت کشیدم و هنوز با مسئولان این باشگاه ارتباط نزدیک و خوبی دارم. دلیلی ندارد اطلاعات این تیم را به دیگر تیم ها بدهم. امیدوارم دیگر شاهد این اقدامات غیر حرفه ای و انتشار اخبار غیر واقعی در رسانه ها نباشیم.

کد مطلب 1070718

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