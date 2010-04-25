به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عزیزیان ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در مجموعه استیل آذین زحمات زیادی کشیدم و برای موفقیت این تیم تلاش کردم اما اتفاقاتی افتاد و ما از کادر فنی این تیم جدا شدیم که این دلیل تمی شود اطلاعات استیل آذین را در اختیار باشگاه دیگری قرار دهم.

وی اضافه کرد: متاسفانه اخبار نادرستی مطرح می‌شود که به هیچ وجه انتشار چنین مطالبی اخلاقی و درست نیست. من از نزدیک بازی پرسپولیس و صبای قم را تماشا کردم اما هیچ ملاقاتی با مسئولان این باشگاه نداشته ام و اطلاعات تیم را در اختیار هیچ باشگاه دیگری قرار نمی‌دهم.

مربی پیشین دروازه بانان تیم استیل آذین افزود: رفت و آمدها در فوتبال طبیعی و حرفه‌ای است. یک روز ما آمدیم و جانشین کادرفنی دیگری شدیم، امروز هم ما رفتیم و کادرفنی دیگری آمده است. این مسائل در فوتبال طبیعی است و باید برخورد حرفه ای با آن داشته باشیم.

عزیزیان در پایان گفت: برای استیل آذین زحمت کشیدم و هنوز با مسئولان این باشگاه ارتباط نزدیک و خوبی دارم. دلیلی ندارد اطلاعات این تیم را به دیگر تیم ها بدهم. امیدوارم دیگر شاهد این اقدامات غیر حرفه ای و انتشار اخبار غیر واقعی در رسانه ها نباشیم.