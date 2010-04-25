بافت فرش توسط شرکت کنندگان نمایشگاه اکسپو

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا عابد به تشریح برنامه‌های شرکت سهامی فرش در نمایشگاه اکسپو، پرداخت و گفت‌: طرح ارایه شده توسط شرکت سهامی فرش با محوریت "شهر بهتر، زندگی بهتر" برای بافت فرش مشارکتی به تایید ستاد اکسپو رسیده است.

مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران با اشاره به تمدن کهن و تاریخ دیرینه بافت فرش در ایران، اظهار داشت: اکسپو نمایشگاه تمدن هاست و جمهوری اسلامی باید تمدن 6 هزار ساله خود را به بهترین نحو در این نمایشگاه به نمایش گذارد که فرش یکی از مهم ترین ابزارهای معرفی فرهنگ ایران به دیگر کشورها است.

وی از عرضه انواع فرشهای دستی ایرانی توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: همچنین 12 تخته فرش نیز در بازارچه سنتی این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد.