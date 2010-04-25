  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۰۴

بافت فرش توسط شرکت کنندگان نمایشگاه اکسپو

مدیرعامل شرکت سهامی فرش گفت : یک تخته فرش شش متری توسط هفت بافنده ایرانی و بازدیدکنندگان از این نمایشگاه به منزله دوستی ایران با دیگر کشورها بافته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا عابد به تشریح برنامه‌های شرکت سهامی فرش در نمایشگاه اکسپو، پرداخت و گفت‌: طرح ارایه شده توسط شرکت سهامی فرش با محوریت "شهر بهتر، زندگی بهتر" برای بافت فرش مشارکتی به تایید ستاد اکسپو رسیده است.

مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران با اشاره به تمدن کهن و تاریخ دیرینه بافت فرش در ایران، اظهار داشت: اکسپو نمایشگاه تمدن هاست و جمهوری اسلامی باید تمدن 6 هزار ساله خود را به بهترین نحو در این نمایشگاه به نمایش گذارد که فرش یکی از مهم ترین ابزارهای معرفی فرهنگ ایران به دیگر کشورها است.

وی از عرضه انواع فرشهای دستی ایرانی توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: همچنین 12 تخته فرش نیز در بازارچه سنتی این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد.

کد مطلب 1070738

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه