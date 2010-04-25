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۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۰۶

دبیرکل جنبش اسلامی الجزایر:

تا زمانی که مقر اتحادیه عرب در مصر باشد خیری به فلسطین نمی رسد

تا زمانی که مقر اتحادیه عرب در مصر باشد خیری به فلسطین نمی رسد

دبیرکل جنبش نهضت اسلامی الجزایر با هشدار درباره تبدیل برخی از سفارتخانه های خارجی در این کشور به پناهگاه جاسوسان بیگانه، به شدت از عملکرد اتحادیه عرب و مصر در مسئله فلسطین انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الخبر، "فاتح ربیعی" با هشدار به مقامات الجزایر در زمینه خطر وجود جاسوسان خارجی در سفارتخانه های کشورهای خارجی در الجزیره اظهار داشت: در ابتدای حرکت الجزایر در مسیر دموکراتیک  برخی می گفتند، خطری از شمال آفریقا در حال شکل گرفتن و این کشور به سمت تولید بمب هسته ای گام بر می دارد.

دبیرکل جنبش نهضت اسلامی الجزایر تاکید کرد: مسئولان الجزایر باید در قبال این کشورها هوشیار بوده و تحرکات آنها را دنبال کنند.

وی در ادامه افزود: اخیرا مرکز تحقیقاتی ناتو نیز گزارشی را منتشر کرده است که در آن الجزایر به عنوان دومین قدرت نظامی قاره آفریقا و نخستین کشور در داشتن فناوری های نظامی در این قاره معرفی شده است.

فاتح ربیعی تاکید کرد : چه بخواهیم و چه نخواهیم بیت المقدس و فلسطین روزی آزاد خواهند شد، فلسطین هرگز به دست اتحادیه عرب آزاد نخواهد گشت و تا زمانی که دفتر این اتحادیه در خاک مصر باشد، نباید به آن امیدی داشت.

این مقام آگاه الجزایری همچنین با اشاره به اقدامات دولت قاهره به طعنه اظهار داشت : صهیونیستها دیوار حائل را با بتون بنا کردند، اما برادران مصری! در حال کشیدن دیواری از فولاد در زیرزمین و روی زمین به دور غزه هستند.

کد مطلب 1070741

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