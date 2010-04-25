به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله مقدماتی روز دوم رقابتهای بین المللی کشتی جام شهدا که با حضور چهار تیم ترکیه، آذربایجان، ارمنستان وعراق به همراه کشتی گیرانی از کشورمان در دو رشته آزاد و فرنگی و در رده سنی جوانان در سالن الغدیر شهرستان ارومیه در حال برگزاری است، نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص شدند. بر این اساس اسامی نفرات راه یافته چهار وزن دوم رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی بشرح زیر است:

کشتی فرنگی:

55 کیلوگرم:

محمد حاتمی (ایران) – سامان عبدولی (ایران)

بابک شیرزاد (ایران) – آساتور باغداساریان (ارمنستان)

66 کیلوگرم:

هاکان دوغان (ترکیه)- بابک رحیم‌لی (آذربایجان)

محمد زاده حسن (ایران)- مهدی زیدوند (ایران)

84 کیلوگرم:

وحید بیدار (ایران)- سلیمان دمیرچی (ترکیه)

واله سیمونیان (ارمنستان)- سعید سیاه‌پشت (ایران)

120 کیلوگرم:

مسعود نعمت‌چگانی (ایران)- بایرام نیگار (ترکیه)

واچیک وقاساریان (ارمنستان) – شهاب قوره‌جیلی (ایران)

کشتی آزاد:

55 کیلوگرم:

فرزاد عموزاده (ایران) – محمد طهماسبی‌زاده (ایران)

علی حاج‌آقا نیا (ایران) – یاسر حیدرقلی‌نژاد (ایران)

66 کیلوگرم:

محمد مهدی یگانه جعفری (ایران)- محمد یوسفی‌ (ایران)

جواد الهیان (ایران)- نیما الهی قادی (ایران)

84 کیلوگرم:

امیرحسین گودرزی (ایران) – یوسف پناهنده (ایران)

مسعود فیض‌الهی (ایران) – محمدجواد ابراهیمی (ایران)

120 کیلوگرم:

تورج صفایی (ایران)- جابر صادق‌زاده (ایران)

حامد اسدی (ایران)- فرزاد دلیری (ایران)

نفرات برتر اوزان چهار گانه و تیمهای اول تا سوم این رقابتها که در رده سنی جوانان برگزار می شود امشب مشخص می شوند.