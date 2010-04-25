شاخص های پژوهشی دانشگاه مازندران ارتقاء یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری صمیمی عصر یکشنبه در جلسه شورای پژوهش دانشگاه مازندران در بابلسر گفت: با مقایسه تولیدات علمی سال 87 با سال 88 ،شاهد رشد چشمگیر دانشگاه در این بخش به همت اعضای هیئت علمی هستیم.

وی افزود: با توجه به تفکیک دانشگاه های صنعتی بابل و علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 86،دانشگاه مازندران در سال 88 در مقایسه با سال 87 ، رشد تقریبی 50 درصدی را در اکثر شاخص های پژوهشی اعم از تولید مقاله های داخلی و خارجی، چاپ کتاب و شرکت در کنفرانس ها شاهد بوده است.

صمیمی گفت: تعداد مقاله های خارجی در سال 87 در دانشگاه مازندران 155 مقاله بوده که این رقم در سال 88 به 212 مورد افزایش یافت و همچنین تعداد حضور در کنفرانس های داخلی و خارجی برای ارائه مقاله از 268 مورد در سال 87 به410 مقاله در سال 88 تغییر کرده است.

وی همچنین با ابراز خرسندی از رشد بسیار خوب تولیدات علمی دانشکده علوم پایه تصریح کرد: این دانشکده در سال 87 ،50مقاله ISI منتشر نمود که در سال 88 به 94 مقاله افزایش یافت.

صمیمی ادامه داد : تعداد مقاله های این دانشکده در بخش های داخلی و خارجی از 126 مقاله در سال 87 به 180 مقاله در سال 88 رسیده و دانشکده شیمی با 95 مقاله در بخش مقاله های آی اس آی در مرتبه اول و در مجموع تولیدات علمی با 96 مقاله در مرتبه دوم سال 88 قراردارد.

وی با اشاره به اینکه در سال 88 شاهد افزایش انتشار مقاله های آِی اس آی Iدر دانشکده های علوم انسانی و اجتماعی و علوم اقتصادی و اداری نیز بودیم تصریح کرد: تولید مقاله در برخی از دانشکده ها از رشد چندانی برخوردار نبوده است.

وی افزود: از سوی دانشگاه بسترهای لازم همچون اشتراک پایگاههای مهم علمی اطلاعاتی ، نشریات ،خریداری کتاب های مورد نیاز وتخصیص اعتبار ویژه پژوهشی فراهم شده و انتظار می رود در سال 89 مطابق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر همت و کار مضاعف شاهد افزایش دستاوردهای علمی به خصوص در حوزه های مختلف علوم انسانی باشیم.