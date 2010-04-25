به گزارش خبرگزاری مهر، "شب روز اول و صبح روز هفتم"، "سه گلدان"، "رنگین‌‌کمانی که همیشه رخ نمی‌داد" و "همه آن واژه‌های کاغذی" عنوان چهار کتابی است که احمدی با صدای خود آنها را خوانده است.

تعداد زیادی از کتابهای احمدی در حوزه کودک و نوجوان را کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده است و این چهار کتاب صوتی نیز اواسط سال گذشته از سوی این انتشاراتی عرضه شد که در نمایشگاه کتاب در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

از دیگر کتابهای این نویسنده و شاعر پیشکسوت می‌توان به "خواب یک سیب"، "رنگین کمانی که همیشه رخ نمی‌داد" و "هفت کمان، هفت رنگ" اشاره کرد.



بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 15 تا 25 اردیهشت در مصلای امام خمینی(ره) برپا می‌شود .