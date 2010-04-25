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۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۵۱

کتابهای احمدرضا احمدی در نمایشگاه شنیده می‌شوند

کتابهای احمدرضا احمدی در نمایشگاه شنیده می‌شوند

"سفر در شب" عنوان آخرین مجموعه داستان احمدرضا احمدی برای نوجوانان است که به همراه چهار کتاب صوتی از این نویسنده و شاعر برای نخستین بار از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "شب روز اول و صبح روز هفتم"، "سه گلدان"، "رنگین‌‌کمانی که همیشه رخ نمی‌داد" و "همه آن واژه‌های کاغذی" عنوان چهار کتابی است که احمدی با صدای خود آنها را خوانده است.

تعداد زیادی از کتابهای احمدی در حوزه کودک و نوجوان را کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده است و این چهار کتاب صوتی نیز اواسط سال گذشته  از سوی این انتشاراتی عرضه شد که در نمایشگاه کتاب در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.
 
از دیگر کتابهای این نویسنده و شاعر پیشکسوت  می‌توان به "خواب یک سیب"، "رنگین کمانی که همیشه رخ نمی‌داد" و "هفت کمان، هفت رنگ" اشاره کرد.

بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 15 تا 25 اردیهشت در مصلای امام خمینی(ره) برپا می‌شود .
کد مطلب 1070781

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