استان کرمانشاه در اجرای طرح مدیریت تلفیقی آفات موفق عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، همایون دارابی بعداز ظهر یکشنبه در جریان سفر به استان کرمانشاه در جلسه ای با حضورمدیر و کارشناسان حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی اظهارداشت: استفاده از خدمات کارشناسی چهارهزار نفر از کارشناسان کلینیک های گیاه پزشکی و افراد شبکه بازدید و مراقبت بخش خصوصی در سراسر کشور نقش بسزایی در حفظ محصول با رویکرد کاهش مصرف سموم دارد.

در ادامه جلسه سید افشین صفوی ، مدیر حفظ نباتات استان،گزارشی از اجرای موفقیت آمیز طرح های ملی و استانی در زمینه کنترل آفات و بیماریها ارائه داد.

وی افزود: تهیه و توزیع 120هزار بسته طعمه مسموم جهت مبارزه با آفت موش مغان در استان، اجرای طرح های ملی مدیریت علف هرز جو دره و مبارزه بیولوژیک با آفت سن مضر غلات توزیع چهارهزارعدد تله فرمونی جهت ردیابی آفات زراعی و باغی از جمله فعالیتهای مدیریت حفظ نباتات استان کرمانشاه در سال زراعی جاری بوده است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در ادامه سفر به کرمانشاه در جریان بازدید از نمایشگاه دائمی دستاوردهای اجرای طرح IPM/FFS در محل مدیریت حفظ نباتات و همچنین آزمایشگاه مرکزی این مدیریت ،اظهار داشت: استان کرمانشاه به درستی توانایی جذب اعتبارات این پروژه را داشته و نتیجه آن توانایی کارشناسان و کشاورزان در آینده خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: بین کارشناسانی که بصورت عملی در جریان تجزیه و تحلیل کشت بوم قرار می گیرند و در عرصه عمل حاضرند با آنان که سرگرم امور اداری هستند تفاوت بسیار وجود دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.