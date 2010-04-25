بخشنامه جدید فروش اموال بانکها ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانکهای دولتی و بانکهای تازه خصوصی شده اعلام کرد که در راستای اجرای ماده 15 بسته جدید سیاستی- نظارتی سال 89 مبنی بر فروش سهام شرکتهای تحت پوشش و دارایی های مازاد بانکهای دولتی، اسامی شرکتهای مشمول این ماده و برنامه زمان بندی آنها برای واگذاری اعلام شود.

در ماده 15 بسته سیاستی- نظارتی سال 89 بانک مرکزی آمده است: بانکهای دولتی موظفند فروش سهام شرکتهای تحت پوشش خود و دارایی های مازاد و تملیکی خود ‏را در دستور کار قرار دهند و برنامه زمان بندی فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته سال 1389 به بانک ‏مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

بانک مرکزی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی درخصوص ‏اجرای این ماده استفاده خواهند کرد، ضمن اینکه بانک مرکزی در چارچوب مقررات موجود نسبت به واگذاری تصدی های ‏غیر ضرور خود اقدام خواهد کرد.