به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای برگزاری آخرین دیدار مرحله مقدماتی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا برابر الجزیره امارات آماده می کند عصر یکشنبه تمریناتش را در ورزشگاه شهید دستگردی پیگیری کرد.

در این تمرین که مانند روزهای گذشته با آنالیز حریف روز چهارشنبه آبی پوشان آغاز شد، همه بازیکنان حضور داشتند و زیر نظر اعضای کادر فنی در دو گروه به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند.

استقلالی ها که آخرین روز حضورشان در تهران را سپری می کردند شاهد حضور تعدادی از هواداران این تیم و دوربین های چند شبکه خبری عکاسان و خبرنگاران رسانه های ورزشی بودند. امروز یکی از معدود روزهای شلوغ ورزشگاه شهید دستگردی بود.

در تمرین عصر یکشنبه استقلال آرش برهانی پس از دقایقی تمرین به دلیل مصدومیت جزیی که داشت با تشخیص صمد مرفاوی به تمریناتش ادامه نداد.

فرهاد مجیدی و صمد مرفاوی نیز که از انتشار خبر و عکس درگیریشان در یکی از روزنامه های ورزشی گله مند بودند این درگیری را رد کردند و به این رویه برخی رسانه های ورزشی اعتراض کردند.

اعضای تیم فوتبال استقلال ساعت 8 روز دوشنبه در هتل المپیک جمع می شوند تا راهی فرودگاه امام خمینی شوند و ساعت 12 عازم امارات شوند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الجزیره امارات روز چهارشنبه در شهر ابوظبی امارات برگزار خواهد شد و استقلال که صعود خود را قطعی کرده است برای تثبیت صدرنشینی به سه امتیاز این بازی نیاز دارد.