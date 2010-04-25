وحید طالب لو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز نارضایتی از ادامه نیمکت نشینی اش در استقلال گفت: این یک اتفاق طبیعی در فوتبال است که هیچ بازیکنی از نیمکت نشینی راضی نیست. با این حال من تا پایان فصل در خدمت استقلال هستم و ترجیح می دهم در این مدت تنها به موفقیت تیمم فکر کنم.

وی با رد هرگونه مذاکره با تیم های دیگر تاکید کرد: در شرایط فعلی هیچ بازیکنی برای آینده اش تصمیم‌گیری نمی کند. همانطور که گفتم هنوز هیچ تصمیمی نگرفته ام و نمی دانم فصل آینده قرمز هستم یا آبی.

دروازه بان تیم فوتبال استقلال در مورد شرایطش برای ماندن در این تیم گفت: باید بازیهای باقی مانده را هم پشت سربگذاریم و ببینم چه اتفاقاتی در باشگاه رخ می دهد. طبیعتا باید وضعیت مدیریت و کادر فنی را بررسی کنم و تصمیم نهایی را بگیرم.

وحید طالب لو در پایان تاکید کرد: در بازیهای باقی مانده تمام تلاشم را خواهم کرد که کمک حال استقلال باشم و بتوانم با کمک سایر بازیکنان این تیم را به مراحل بالاتر رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا برسانیم.