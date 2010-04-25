به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی لطف الله سیاهکلی معاون سازمان صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محی الدین بهرام محمدیان معاون وزیر آموزش و پرورش، محمد مهدی نژاد نوری معاون وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری، عبدالمجید ریاضی معاون وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات و عضو سه دوره شورای سیاستگذاری، پرویز کرمی مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی و امور بینالملل وزارت ارشاد و عضو سه دوره شورای سیاستگذاری به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری چهارمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانههای دیجیتال منصوب شدند.
دیگر اعضای شورای سیاستگذاری این جشنواره به شرح ذیل هستند: عیسی زارع پور رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال و عضو سه دوره شورای سیاستگذاری، میثم نیلی صاحبنظر در حوزه رسانههای دیجیتال و عضو سه دوره شورای سیاستگذاری ، مهدی صرّامی معاون مرکز توسعه فنآوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال و عضو سه دوره شورای سیاستگذاری ،ابوذر خیاطی صاحبنظر در حوزه رسانههای دیجیتال و رضا حمیدی معاون اداره کل حوزه وزارتی.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکم انتصاب اعضاء آورده است: نظر به اهمیت فرهنگ سازی در حوزه رسانههای دیجیتال و آشنا کردن آحاد مردم با ظرفیتها ، فرصتها و چالشهای این فضای نوین فرهنگی و نیز لزوم بستر سازی مناسب برای تولید انبوه محتوای هماهنگ با ارزشهای فرهنگی نظام در فضای رسانههای دیجیتال به عنوان عضو شورای سیاستگذاری چهارمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال منصوب میشوید.
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