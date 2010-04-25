به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی لطف الله سیاهکلی معاون سازمان صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محی الدین بهرام محمدیان معاون وزیر آموزش و پرورش، محمد مهدی نژاد نوری معاون وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری، عبدالمجید ریاضی معاون وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات و عضو سه دوره شورای سیاستگذاری، پرویز کرمی مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت ارشاد و عضو سه دوره شورای سیاستگذاری به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری چهارمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه‌های دیجیتال منصوب شدند.



دیگر اعضای شورای سیاستگذاری این جشنواره به شرح ذیل هستند: عیسی زارع پور رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال و عضو سه دوره شورای سیاستگذاری، میثم نیلی صاحبنظر در حوزه رسانه‌های دیجیتال و عضو سه دوره شورای سیاستگذاری ، مهدی صرّامی معاون مرکز توسعه فنآوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال و عضو سه دوره شورای سیاستگذاری ،ابوذر خیاطی صاحبنظر در حوزه رسانه‌های دیجیتال و رضا حمیدی معاون اداره کل حوزه وزارتی.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکم انتصاب اعضاء آورده است: نظر به اهمیت فرهنگ سازی در حوزه رسانه‌های دیجیتال و آشنا کردن آحاد مردم با ظرفیتها ، فرصتها و چالشهای این فضای نوین فرهنگی و نیز لزوم بستر سازی مناسب برای تولید انبوه محتوای هماهنگ با ارزشهای فرهنگی نظام در فضای رسانه‌های دیجیتال به عنوان عضو شورای سیاستگذاری چهارمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال منصوب می‌شوید.

سید محمد حسینی در بخش دیگری از حکم خود با تاکید بر حضور موثر اعضاء در جلسات شورا و ارائه طرحهای نوین و برنامه‌ریزی‌های دقیق اظهار امیدواری کرده است این رویداد مهم فرهنگی هر چه باشکوه تر و غنی‌تر از سالهای گذشته برگزار شود.

همچنین وزیر ارشاد ، عیسی زارع پور رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال را به عنوان دبیر چهارمین جشنواره و رئیس چهارمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال منصوب کرد.

چهارمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه‌های دیجیتال در بخشهای اصلی "نرم افزارهای رایانه‌ای" ، "نرم افزارهای تلفن همراه"، "بازیهای رایانه‌ای" ، "پایگاههای اینترنتی و بلاگها" ، "هنرهای دیجیتال"، "فنآوری و نوآوری در رسانه‌های دیجیتال" و چندین بخش جانبی در مهر ماه سال جاری در محل مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.



