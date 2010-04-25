  1. هنر
  2. سایر
۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۳۶

با حکم وزیر ارشاد/

اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره رسانه‌های دیجیتال منصوب شدند

اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره رسانه‌های دیجیتال منصوب شدند

اعضای شورای سیاستگذاری چهارمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی  لطف الله سیاهکلی معاون سازمان صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محی الدین بهرام محمدیان معاون وزیر آموزش و پرورش، محمد مهدی نژاد نوری معاون وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری، عبدالمجید ریاضی معاون وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات و عضو سه دوره شورای سیاستگذاری، پرویز کرمی مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت  ارشاد  و عضو سه دوره شورای سیاستگذاری به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری چهارمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه‌های دیجیتال منصوب شدند.

  دیگر اعضای شورای سیاستگذاری این جشنواره به شرح ذیل هستند: عیسی زارع پور رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال و عضو سه دوره شورای سیاستگذاری، میثم نیلی صاحبنظر در حوزه رسانه‌های دیجیتال و عضو سه دوره شورای سیاستگذاری ، مهدی صرّامی معاون مرکز توسعه فنآوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال و عضو سه دوره شورای سیاستگذاری ،ابوذر خیاطی صاحبنظر در حوزه رسانه‌های دیجیتال و رضا حمیدی معاون اداره کل حوزه وزارتی. 

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکم انتصاب اعضاء آورده است: نظر به اهمیت فرهنگ سازی در حوزه رسانه‌های دیجیتال و آشنا کردن آحاد مردم با ظرفیتها ، فرصتها و چالشهای این فضای نوین فرهنگی و نیز لزوم بستر سازی مناسب برای تولید انبوه محتوای هماهنگ با ارزشهای فرهنگی نظام در فضای رسانه‌های دیجیتال به عنوان عضو شورای سیاستگذاری چهارمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال منصوب می‌شوید.

سید محمد حسینی در بخش دیگری از حکم خود با تاکید بر حضور موثر اعضاء در جلسات شورا و ارائه طرحهای نوین و برنامه‌ریزی‌های دقیق اظهار امیدواری کرده است این رویداد مهم فرهنگی هر چه باشکوه تر و غنی‌تر از سالهای گذشته برگزار شود.
 
همچنین وزیر ارشاد ، عیسی زارع پور رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال را به عنوان دبیر چهارمین جشنواره و رئیس چهارمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال منصوب کرد.
 
چهارمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه‌های دیجیتال در بخشهای اصلی "نرم افزارهای رایانه‌ای" ، "نرم افزارهای تلفن همراه"، "بازیهای رایانه‌ای" ، "پایگاههای اینترنتی و بلاگها" ، "هنرهای دیجیتال"، "فنآوری و نوآوری در رسانه‌های دیجیتال" و چندین بخش جانبی در مهر ماه سال جاری در محل مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

 
کد مطلب 1070820

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها