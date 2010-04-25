زنگ "سپاس معلم" در مدارس شهر تهران نواخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضایی گفت: بیست و ششمین دوره انتخاب معلم نمونه کشوری امسال هم همانند سالهای گذشته انجام می‌شود و سازمان شهر تهران در حیطه وظایف خود آنچه را که باید برای تکریم و تجلیل از معلمان نمونه باید انجام دهد، در برنامه های خود لحاظ کرده است.

وی افزود: رویکرد سازمان آموزش و پرورش شهر تهران به گرامیداشت مقام معلم توجه به همه معلمان و آموزگاران است و علاوه بر معلمان منتخب مدارس همه فعالان عرصه تعلیم و تربیت که در خدمت آموزش و پرورش هستند و برای تحقق و اهداف آن تلاش می‌کنند مورد تکریم و تجلیل قرار خواهند گرفت.

دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم سازمان آموزش و پرورش شهر تهران گفت: شاخصهای اخلاقی، تربیتی، آموزشی و سنجش در هیات ممیزه از جمله معیارهای انتخاب معلمان نمونه است.

به گفته وی، در شهر تهران به ازای هر 10 نفر یک نفر از هر مدرسه انتخاب ‌شدند و با توجه به حجم بالای مدارس در تهران و نیروی انسانی در برخی مدارس، یک تا سه معلم انتخاب شده است.

مرتضایی ادامه داد: امسال بیش از چهار هزار معلم برگزیده در مدارس شهر تهران داشتیم که منتخبان به مناطق معرفی ‌شدند و در آنجا بر اساس مهارتهای فناوری، ایثارگری، مدرک تحصیلی و اختراع و پژوهش امتیازبندی ‌شدند و منتخبان نهایی از بین کسانی که امتیاز آن‌ها بالای 500 بود، انتخاب شدند. پس از بررسی‌های نهایی در مناطق و استان چهار گروه از مقطع ابتدایی، چهار گروه از مقطع متوسطه، پنج گروه از دوره راهنمایی و دو گروه هم از میان معاونان مدارس انتخاب ‌شدند.

دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم سازمان آموزش و پرورش شهر تهران تاکید کرد: از 190 معلم نمونه کشوری 11 نفر از شهر تهران هستند که 10 نفر از آنها از مدارس عادی و یک نفر از مدارس استثنایی شهر تهران انتخاب شده‌اند. همچنین 20 نفر منتخب استانی و 630 نفر هم از منتخبان منطقه‌ای هستند.

مرتضایی همچنین عنوان کرد: امسال برای اولین بار در مدارس غیر دولتی هم معلمان نمونه انتخاب شده‌اند که سال‌های پیش انجام نمی‌شد و از کل مدارس غیر انتفاعی 200 نفر معلم منتخب منطقه‌ای و 14 نفر معلم منتخب استانی انتخاب شده‌اند که طی مراسمی از آنان تجلیل خواهد شد.

وی درباره برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام معلم در شهر تهران، خاطرنشان کرد: برنامه‌های سازمان شهر تهران در روز 12 اردیبهشت ماه با نواخته شدن زنگ "سپاس معلم" در یکی از مدارس شاهد شهر تهران آغاز می‌شود و در مجموعه مدارس تهران این برنامه اجرا خواهد شد.