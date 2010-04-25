مرحله سوم نظارت بر مراکز فرهنگی و هنری در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد کاظم دبیری عصر یکشنبه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: اقدامات بازرسی و نظارت ما در راستای وظایف این اداره در زمینه هدایت، حمایت و نظارت بر مراکز فرهنگی و هنری در مشهد، به صورت مستمر و دائمی صورت می گیرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد تصریح کرد: سال گذشته بالغ بر 84 مورد بازرسی و نظارت از آموزشگاه های آزاد هنری در سطح شهر صورت گرفت که در این ارتباط، اقدامات قانونی لازم نیز انجام شد.

وی اظهار داشت: در سال 88 تعداد 150 مورد بازدید از این مراکز صورت گرفت که در این ارتباط، مجوز 18 کانون لغو شد و همچنین 53 مورد نظارت و بازدید از موسسات فرهنگی و هنری صورت گرفت.

دبیری در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته 350 مورد از اتحادیه های مختلف و شرکتهای تجاری، مجوز تایید نام از این اداره کسب کردند، تاکید کرد: بیشترین این مجوزها به اتحادیه عکاسی و آتلیه و آرایشگاه های زنانه اختصاص داشت.

وی با بیان اینکه موسسات فرهنگی و هنری باید برابر بند هشتم اساسنامه نسبت به وظایف خود اقدام کندد

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 45 مورد بازدید از موسسات فرهنگی و هنری تک منظوره و چند منظوره، 54 مورد بازدید از مراکز سینمایی و 50 مورد بازدید از آموزشگاه ها صورت گرفت که با متخلفان بر اساس قانون برخورد شد.





