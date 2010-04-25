ایران در راحت ترین گروه جام ملتهای آسیا قرار گرفته است

خداداد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: ایران در گروه چهارم با کشورهای امارات، عراق و کره شمالی قرار گرفته است و این گروه سادهترین گروه این جام است.
بازیکن اسبق تیم ملی ایران تاکید کرد: نباید از این موضوع غافل شد که عراق قدرت دوره قبل خود را ندارد و در دوره قبل نیز اتفاقی به قهرمانی رسید زیرا اگر قدرتمند بود در مراحل مقدماتی این دوره، چیزی از خود به نمایش میگذاشت.
عزیزی افزود: قرائن و شواهد و عرف حاکم بر این تیمها، نشان از صعود ایران دارد.
بازیکن اسبق تیم ملی ایران افزود: البته از یک سو هم آنها میتوانند چنین ادعایی داشته باشند زیرا در امارات که به تساوی رسیدیم میتوانستند پیروز شوند و لذا باید ثابت کنیم آنها اشتباه میکنند.
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