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۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۹:۳۱

ایران در راحت ترین گروه جام ملتهای آسیا قرار گرفته است

ایران در راحت ترین گروه جام ملتهای آسیا قرار گرفته است

مشهد - خبرگزاری مهر: خداداد عزیزی گفت: ایران در ساده‌ترین گروه جام ملت‌های آسیا قرار گرفته است.

خداداد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: ایران در گروه چهارم با کشورهای امارات، عراق و کره شمالی قرار گرفته است و این گروه ساده‌ترین گروه این جام است.

بازیکن اسبق تیم ملی ایران تاکید کرد: نباید از این موضوع غافل شد که عراق قدرت دوره قبل خود را ندارد و در دوره قبل نیز اتفاقی به قهرمانی رسید زیرا اگر قدرتمند بود در مراحل مقدماتی این دوره، چیزی از خود به نمایش می‌گذاشت.

عزیزی افزود: قرائن و شواهد و عرف حاکم بر این تیمها، نشان از صعود ایران دارد.

بازیکن اسبق تیم ملی ایران افزود: البته از یک سو هم آنها می‌توانند چنین ادعایی داشته باشند زیرا در امارات که به تساوی رسیدیم می‌توانستند پیروز شوند و لذا باید ثابت کنیم آنها اشتباه می‌کنند.

کد مطلب 1070865

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