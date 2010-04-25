آمریکا ابهت پوشالی خود را با نمایش قدرت ساختگی به دست آورده است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، صدوقی ظهر یکشنبه با اشاره به اینکه حادثه طبس و عملیات شکست‌خورده آمریکا در این صحرا از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران سرچشمه می‌گیرد، گفت: این دو واقعه مهم به واقع قدرت پوشالی آمریکا را در هم شکست.

وی با بیان اینکه ابرقدرت‌ ها با ابهت پوشالی و بلف ‌زنی‌ها خود قدرت کاذب به دست می‌ آورند و به خود اجازه تجاوز به سایر کشورها را می‌دهند، افزود: با تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا آنچنان ضربه‌ ای خورد که مشابه آن حتی در کشورهای جهان سومی نیز رخ نداده بود و حتی آنها نیز به این شکل تحقیر نشده بودند.

صدوقی خاطرنشان کرد: پس از آن واقعه، آمریکا برای جبران این تحقیر و برای نشان دادن ابهت و قدرت نظامی خود در زمانی که دنیا منتظر بود که ببیند آمریکا برای آزاد کردن چند گروگانش چه می‌ کند، با مطالعه‌ ای بسیار دقیق نقشه حمله به صحرای طبس را کشید و خود رئیس جمهور آمریکا بر این امر نظارت داشت و منتظر پیروزی بود.

آمریکا در حمله نظامی به طبس قدرت الهی را نادیده گرفته بود

وی ادامه داد: آمریکا برای پیروزی در این عملیات تمام امکانات خود را به کار گرفت و از جاسوسان داخلی گرفته تا قدرت‌های کشورهای دیگر و کشورهای منطقه استفاده کرد اما آنچه که در محاصره آمریکایی‌ها نبود، قدرت خدای بزرگ و عنایتی بود که حضرت بقیه‌الله الاعظم به این کشور اسلامی داشتند.

صدوقی یادآور شد: در برابر این همه برنامه‌ ریزی آمریکا، یک طوفان شن همه برنامه‌ های آنها را دگرگون کرد و آمریکا نه تنها نتوانست قدرت نظامی خود را به دنیا نشان دهد و نتوانست شخصیت و ابهت ساختگی خود را که بر باد رفته بود، بازیابد بلکه یک شکست بسیار سخت ‌تری که به مراتب از تسخیر لانه جاسوسی برای آنها ذلت‌بارتر بود را متحمل شد.

حوادث انقلاب باید توسط رسانه ها و مسئولان برای نسل جوان بازخوانی شود

وی ادامه داد: همه ما موظف هستیم حوادث انقلاب را همیشه و همه وقت زنده نگه داریم اما اکنون اکثریت جامعه ما به ویژه جوانان اطلاعات چندانی از این جریان ندارند و مسئولان و رسانه‌های گروهی و بسیجیان باید صحنه‌ها و خاطره‌هایی نظیر واقعه طبس را همیشه و همه وقت زنده نگه دارند.

صدوقی اظهار امیدواری کرد: بتوانیم و توفیق آن را داشته باشیم که با حفظ وحدت و یکپارچگی تحت رهبری‌های مقام معظم رهبری پاسدار راه امام راحل و خون شهدا باشیم.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد: کویر بزرگ طبس با همت مسئولان از دولت گرفته تا مجلس و با همت و جدیت مردم آن همچنین با توانمندی‌های موجود بیش از پیش آباد شود.

خواستار احداث موزه بین‌ المللی در شهر طبس هستیم

نماینده مردم طبس، بشرویه و سراوان در مجلس نیز در این مراسم گفت: برخی مسئولان در صدد احداث موزه در محل وقوع حادثه طبس هستند اما ما امیدواریم این موزه در شهر طبس راه ‌اندازی شود.

محمدکریم عابدی اظهار داشت: امیدواریم موزه بین ‌المللی در قالب ماکت ‌های واقعه در مرکز شهرستان طبس و اصل محل واقعه برای پژوهشگران، دانشجویان و اساتید دانشگاهی باقی بماند.

عابدی خاطرنشان کرد: احداث موزه در محل واقعه مشکلاتی را به دنبال دارد و این تصمیم نیازمند بازنگری و انجام کارهای تحقیقاتی و کارشناسانه بیشتری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس و گرامیداشت یاد و خاطره شهید این واقعه تاریخی بیان داشت: امروز در این مراسم حاضر شدیم تا به جهان اعلام کنیم که مردم ایران از تهدید نمی‌هراسند و همچنان که بارها این شکست را بر دشمنان خود چه مستقیم و چه غیر مستقیم چه اعجازانگیز و چه به طور معمول، وارد کرده است، باز هم این تهدیدهای شما راه به جایی نخواهد برد و همواره محکوم به شکست خواهد بود.

روسیاهی صحرای طبس برای همیشه برای کارتر و حزب دموکرات باقی ماند

عابدی همچنین یادآور شد: عملیات آمریکا در حمله نظامی به ایران با امداد الهی و طوفان شن در طبس عقیم ماند و این روسیاهی برای همیشه برای کارتر و حزب دموکرات ماند و امروز باز هم می‌بینیم که این تهدیدها هیچ جایی ندارد.

مراسم بزرگداشت حادثه طبس امروز در محل مسجد شکر با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار یزد، تنی چند از نمایندگان مجلس، ائمه جمعه استان یزد، اقشار مختلف مردم و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.