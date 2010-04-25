طرح آموزش ارتقای سلامت مادران در خوزستان آغاز شد

معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیستی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اعلام این خبر اظهار داشت: این طرح پس از تائید دفتر تحقیق و توسعه سلامت کشور آغاز شده است که در صورت اخذ نتایج قابل توجه و مثبت از آن به طور سراسری اجرا می شود.

حشمت الله رحیمی هدف از اجرای این طرح را افزایش دانش مادران نسبت به فرآیند رشد و تربیت کودکانشان عنوان کرد.

وی افزود: مراحل پایش و ارزیابی نیز در ضمن اجرا و پایان طرح صورت خواهد گرفت که نتایج اجرای آن در درازمدت افزایش توان مندی مادران در تربیت کودکانی است که بتوانند در آینده با کمترین تعارفات و مشکلات رفتاری در روابط اجتماعی عمل کنند.