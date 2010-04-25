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۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۲۰:۰۱

طرح آموزش ارتقای سلامت مادران در خوزستان آغاز شد

طرح آموزش ارتقای سلامت مادران در خوزستان آغاز شد

اهواز - خبرگزاری مهر: برای اولین بار در کشور، طرح آموزش ارتقای سلامت مادران دارای فرزند از بدو تولد تا پیش دبستانی از اردیبهشت ماه امسال در دو مهد کودک خوزستان به صورت آزمایشی آغاز شده است.

معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیستی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اعلام این خبر اظهار داشت: این طرح پس از تائید دفتر تحقیق و توسعه سلامت کشور آغاز شده است که در صورت اخذ نتایج قابل توجه و مثبت از آن به طور سراسری اجرا می شود.

حشمت الله رحیمی هدف از اجرای این طرح را افزایش دانش مادران نسبت به فرآیند رشد و تربیت کودکانشان عنوان کرد.
 
وی افزود: مراحل پایش و ارزیابی نیز در ضمن اجرا و پایان طرح صورت خواهد گرفت که نتایج اجرای آن در درازمدت افزایش توان مندی مادران در تربیت کودکانی است که بتوانند در آینده با کمترین تعارفات و مشکلات رفتاری در روابط اجتماعی عمل کنند.
کد مطلب 1070898

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