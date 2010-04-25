محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به اینکه ساماندهی کنتورهای خراب و مشترکان غیرمجاز از اهداف کلان شرکت برای رسیدن به وضعیت مطلوب شبکه است، اظهار داشت: تحقق این اهداف در سال جاری تنها با همکاری مردم ممکن است.

وی با بیان اینکه در صورت محقق شدن این هدف، مشکلات مشترکان در زمینه فشار آب کاهش می‌یابد، افزود: شرکت آب و فاضلاب در این راستا تمام امکانات و نیروی کاری خود را برای رفاه حال مردم به کار می‌گیرد.

رئیس هیئت مدیره آبفای خوزستان ادامه داد: در سال گذشته 70 هزار کنتور خراب در سطح شهرهای خوزستان تعویض شد که خوشبختانه با این اقدام تا حد زیادی پرت آب در سطح استان کاهش یافت.

پویا با تاکید بر اینکه سال گذشته، هدف‌گذاری کلان آبفا خوزستان در زمینه تعویض کنتورهای خراب تحقق یافت، بیان داشت: هم اکنون در شهرهای شمالی استان مانند دزفول، شوش و اندیمشک نه تنها تمام کنتورهای خراب تعویض شده است و ادارات آبفا این شهرستان‌ها نیز در حال تعویض کنتورهایی با عمر بیش از 10 سال است.

وی خاطرنشان کرد: طرح تعویض کنتورهای خراب از شهرهای شمالی خوزستان با تعداد مشترکان بیشتر آغاز شد و در حال حاضر تعویض کنتورهای خراب در دیگر شهرهای استان ادامه دارد.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان اظهار امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تمام کنتورهای خراب در نیمه نخست سال جاری تعویض و از رده خارج ‌شود.



پویا تعداد مشترکان آب در شهرهای خوزستان به جز اهواز را 470 هزار نفر اعلام کرد و ادامه داد: تبدیل انشعاب غیرمجاز به مجاز و همچنین تعویض کنتورهای خراب از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌توان در دوره خشکسالی برای مقابله با هدر رفت آب انجام داد.



وی ارائه خدمات به مردم را منوط به مشترک بودن دانست و افزود: بر اساس قانون، شرکت آب و فاضلاب موظف به ارائه خدمات به کسانی است که در قالب مشترک مجاز شناخته شده‌اند و نزد این شرکت پرونده دارند و در قبال کسانی که به طور غیرمجاز از منابع مختلف آب برداشت می‌کنند هیچ تعهدی ندارد، بنابراین درخواست ما از هم استانی‌ها این است که به منظور ارتقا و اطمینان از سلامت آب نسبت به مجاز کردن انشعاب خود اقدام کنند.