حجت‌الاسلام رضا کلاه‌کج در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان این مطلب اظهار داشت: همچنین تلاش بر این است که تمام سی‌دی‌های مبتذل در فروشگاه‌های غیرمجاز هم برداشته شوند.

وی گفت: این طرح با همکاری نیروی انتظامی و شهرداری و با نظارت ارشاد اجرا می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز ادامه داد:‌ یکی از راهکارهای برقراری امنیت در بین نوجوانان و جوانان اقدام جدی در زمینه بین برداشتن سی‌دی‌های مبتذل، به‌عنوان یک معضل اجتماعی بزرگی است.

کلاه‌کج افزود: رواج فرهنگ ابتذال و پخش فیلم‌های منحرف کننده همچون سم مهلکی به جان فضایل جامعه افتاده که روز به روز سرایت این سم کشنده برای انحراف جوانان بیشتر می‌شود.

وی اظهار داشت:‌ با توجه به سیر صعودی سی‌دی‌های مبتذل در همه نقاط این شهرستان و آمار بالای اعلام بررسی این اداره که حاکی از سی‌دی‌های کپی، غیرمجاز، مبتذل و مستهجن دارد، امیدواریم با اجرای این طرح بتوانیم گام کوچکی در جهت پاک‌سازی چهره این شهرستان برداریم.

