دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و آذربایجان با رئیس مجلس عالی خودمختار نخجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار ابتدا سیدکاظم موسوی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و آذربایجان روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را خوب و دوستانه خواند و با اشاره به اشتراکات دینی و فرهنگی مردم دو کشور گفت: مردم مسلمان دو کشور از مناسبات و روابط خوبی با یکدیگر برخوردار هستند.

وی با اشاره به منافع و دغدغه‌های مشترک بین دو کشور همسایه نیز گفت: وجود منافع و نیز دغدغه‌های مشترک بین دو کشور زمینه همکاری‌های مشترک در بخش‌های مختلف سیاسی، پارلمانی و اقتصادی را گسترده ساخته است.



رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و آذربایجان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نباید اجازه داد هیچ عاملی باعث ایجاد تردید در دوستی و تعمیق روابط دو کشور شود.



وی در ادامه از گروه‌های دوستی پارلمانی دو کشور به عنوان ابزاری مهم برای تسهیل رشد و افزایش سطح روابط نام برد و بر استمرار رفت و آمدهای پارلمانی فیمابین تاکید کرد.



عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حل مسئله قره‌باغ را تنها از طریق گفتگو و مذاکره امکان‌پذیر دانست و افزود: نیروهای خارجی علاقه‌ای به حل بحران قره‌باغ ندارند.



در ادامه این دیدار رئیس مجلس عالی خودمختار نخجوان روابط کشورش را با جمهوری اسلامی ایران بسیار خوب توصیف کرد و گفت: آذربایجان جمهوری اسلامی ایران را همسایه‌ای خوب و قدرتمند می‌داند و به گسترش روابط و همکاری‌های خود با این کشور اهمیت فراوان می‌دهد.



وی در ادامه در خصوص بحران قره‌باغ گفت: سیاست جمهوری آذربایجان حل و فصل صلح‌آمیز این مسئله در چارچوب تمامیت اراضی‌اش می‌باشد.



یونس اسدی، غلامحسین مسعودی ریحان، بشیر خالقی، وکیل ‌سپه اجیرلو از اعضای گروه دوستی ایران نیز در این دیدار حضور داشتند.