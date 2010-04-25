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۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۲۰:۵۷

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و آذربایجان با رئیس مجلس عالی خودمختار نخجوان

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و آذربایجان با رئیس مجلس عالی خودمختار نخجوان

اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و آذربایجان که بنا به دعوت مجلس آذربایجان جهت دیداری رسمی از آن کشور در نخجوان بسر می‌برند امروز یکشنبه با واصف طالب‌اف رئیس مجلس عالی خودمختار نخجوان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار ابتدا سیدکاظم موسوی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و آذربایجان روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را خوب و دوستانه خواند و با اشاره به اشتراکات دینی و فرهنگی مردم دو کشور گفت: مردم مسلمان دو کشور از مناسبات و روابط خوبی با یکدیگر برخوردار هستند.

وی با اشاره به منافع و دغدغه‌های مشترک بین دو کشور همسایه نیز گفت: وجود منافع و نیز دغدغه‌های مشترک بین دو کشور زمینه همکاری‌های مشترک در بخش‌های مختلف سیاسی، پارلمانی و اقتصادی را گسترده ساخته است.
 
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و آذربایجان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نباید اجازه داد هیچ عاملی باعث ایجاد تردید در دوستی و تعمیق روابط دو کشور شود.
 
وی در ادامه از گروه‌های دوستی پارلمانی دو کشور به عنوان ابزاری مهم برای تسهیل رشد و افزایش سطح روابط نام برد و بر استمرار رفت و آمدهای پارلمانی فیمابین تاکید کرد.
 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حل مسئله قره‌باغ را تنها از طریق گفتگو و مذاکره امکان‌پذیر دانست و افزود: نیروهای خارجی علاقه‌ای به حل بحران قره‌باغ ندارند.
 
در ادامه این دیدار رئیس مجلس عالی خودمختار نخجوان روابط کشورش را با جمهوری اسلامی ایران بسیار خوب توصیف کرد و گفت: آذربایجان جمهوری اسلامی ایران را همسایه‌ای خوب و قدرتمند می‌داند و به گسترش روابط و همکاری‌های خود با این کشور اهمیت فراوان می‌دهد.
 
وی در ادامه در خصوص بحران قره‌باغ گفت: سیاست جمهوری آذربایجان حل و فصل صلح‌آمیز این مسئله در چارچوب تمامیت اراضی‌اش می‌باشد.
 
یونس اسدی، غلامحسین مسعودی ریحان، بشیر خالقی، وکیل ‌سپه اجیرلو از اعضای گروه دوستی ایران نیز در این دیدار حضور داشتند.
کد مطلب 1070906

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