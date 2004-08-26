رييس جمهور فيليپين خواستار گسترش همه جانبه مناسبات با جمهوري اسلامي ايران شد

"آريو" رييس جمهوري فيليپين در اين ملاقات علاقمندي كشورش براي گسترش همه جانبه مناسبات با جمهوري اسلامي ايران را اعلام داشت و تقويت همكاريهاي اقتصادي و تجاري و فراهم آوردن سازوكارهاي مناسب براي تسريع در اجراي توافقات و تفاهمات ميان دو كشور را مور تاكيد قرار داد.

"گلوريا ماكاباگال آريو" با اعلام اينكه ايران جايگاه خاص و ويژه اي در منطقه دارد گسترش تماس ها و افزايش تحركات ميان دو كشور را سازنده و مفيد خواند و ابراز اميدواري كرد دو كشور فرصت هاي مختلف اقتصادي را افزايش دهند.



وي همچنين از نقش و مواضع حمايتي ايران از روند صلح در كشورش تشكر كرد.

خرازي در اين ديدار با ابلاغ سلام رييس جمهوري كشورمان براي همتاي فيليپيني خود، مراتب دعوت آقاي خاتمي رييس جمهوري اسلامي ايران از خانم "آريو" براي سفر به جمهوري اسلامي ايران را اعلام كرد.



وزير امور خارجه كشورمان تقويت همكاريهاي تجاري و اقتصادي را در برنامه دولت جمهوري اسلامي ايران برشمرد و گسترش همكاريها در بخش انرژي LNG و ساخت نيروگاه ، كشاورزي و ساخت ماشين آلات كشاورزي را بسيار مستعد گسترش ارزيابي كرد.

خرازي با تشريح تجارب همكاري ايران در زمينه هاي فوق الذكر با برخي كشورها، خاطرنشان كرد: ايران آمادگي دارد در اين زمينه ها تجارب خود را در اختيار فيليپين قرار دهد.

خرازي و خانم آريو با تاكيد بر اينكه اقتصاد دو كشور مكمل يكديگر هستند، بر پيشبرد برنامه هاي توسعه اقتصادي و بهره گيري از اين ظرفيت ها تاكيد كردند.

در اين ملاقات در خصوص وضعيت جاري بازار نفت گفتگو و تبادل نظر شد و دو طرف با اشاره به حجم مبادلات نفتي بر لزوم ارتقا هر چه بيشتر تجارت و بازرگاني و استفاده از همه ظرفيت هاي موجود تاكيد كردند.