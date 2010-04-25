تجهیز حزب الله ربطی به آمریکا ندارد/ اسرائیل گرفتار بحران موجودیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، شیخ نعیم قاسم با هشدار درباره غفلت از تهدیدهای رژیم صهیونیستی در عین حال گفت : مشخص شده است که تهدیدهای اسرائیل بر ضد لبنان به تهدیدهای اسرائیلی بر ضد جامعه صهیونیستی تبدیل شده است، جامعه اسرائیل از تهدیدها بر ضد لبنان به وحشت افتاده است.



وی خاطر نشان کرد : صهیونیستها به خوبی معنای رویارویی اسرائیل با حزب الله، رویارویی میان مبارزان شریف و صاحبان خاک با غاصبان اشغالگر جنایتکار را می دانند و روشن شده است که تهدیدهای اسرائیل در حقیقت سبب وحشت جامعه صهیونیستی شده است، زیرا این پیامدهای این تهدیدها متوجه اسرائیل است نه لبنان.



معاون سید حسن نصرالله گفت : مقاومت حق دارد در صحنه حضور فعال و موثر داشته باشد، و این حق را بیانیه وزارتی دولت لبنان و ملت لبنان با حلقه زدن بر گرد مقاومت اثبات کرده اند، بنابراین ما در برابر مقاومت سه جانبه قرار داریم : ارتش و ملت و مقاومت.



وی افزود : ما مرحله حق لبنان برای مقاومت را پشت سر گذاشته ایم و پس از تجربه ای که کارامدی و موثر بودن آن ثابت شد، به مرحله جدیدی منتقل شده ایم و آن تجربه الگوی مقاومت است که باید آن را در تمام منطقه تعمیم داد، تا راه طبیعی برای مقابله با خطراتی باشد که از ناحیه اسرائیل وجود دارد.



شیخ نعیم قاسم گفت : امروز ما دیگر این مسئله را که آیا مقاومت در لبنان ضروری است یا خیر، بررسی نمی کنیم، زیرا مقاومت در گوشت و پوست و جان و فرهنگ لبنانی ها نفوذ کرده است.



معاون سید حسن نصرالله، جنجال رسانه ای اخیر آمریکا از طریق یک روزنامه عرب زبان منطقه خلیج فارس مبنی بر انتقال موشک اسکاد از سوریه به لبنان را تلاش برای منحرف کردن اذهان عمومی از شکستهای پیاپی آمریکا در تمام مسائلی دانست که در آن دخالت می کنند.



وی گفت : آمریکا در منطقه شکست خورده است و می خواهد افکارعمومی را به شیوه های مختلف از این ناکامی منحرف کند.

شیخ نعیم قاسم در عین حال اظهار داشت : اصلا چه ربطی به آمریکا دارد که ما مسلح شویم یا نشویم؟ چه کسی میزان و قدرت سلاح را برای ما مشخص می کند، این مسئله به خودمان مربوط است، چرا که ما از سرزمین و شرافت کشورمان دفاع می کنیم.

معاون دبیرکل حزب الله درباره ادعای جفری فلتمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر نگرانی لبنانی ها از تجهیز حزب الله این سئوال را مطرح کرد چه کسی تو را قیم لبنان و مردم آن قرار داده است، چه کسی گفته ما به نگرانی تو اهمیت می دهیم، آیا می دانی که لبنانی ها امروز راحت تر از هر روزی هستند، چرا که تو و همراهانت از لبنان خارج شدید و قیمومیت دیگر هیچ جایی در سرزمین ما ندارد و خورشید ارتش و مقاومت و ملت طلوع کرده است تا با طرحهای آمریکایی صهیونیستی مقابله کند، چرا که آنها به دنبال فتنه انگیزی در لبنان هستند.



وی گفت : لبنانی ها آسوده خاطر هستند، زیرا به طور طبیعی در انتخابات شهرداریها شرکت می کنند و به تجارت و امور عادی خود می پردازند و این به برکت مقاومتی است که اسرائیل را از لبنان بیرون راند و به لطف دور کردن قیمومیت آمریکا از کشور است.



شیخ نعیم قاسم افزود : من درد و رنجی را که فلتمن(معاون وزیر خارجه آمریکا) متحمل می شود،درک می کنم، چرا که او در مدت پنج سال فعالیت خود در سلطه آمریکا بر لبنان شکست خورد، اما خشم و عصبانیت وی از نشست سه جانبه میان احمدی نژاد و بشار اسد و سید حسن نصرالله در دمشق به این معناست که این نشست سودمند و مثبت بود.