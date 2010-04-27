حمید سوریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از پایان رقابتهای جهانی که توانستم با درایت محمد بنا صاحب چهارمین مدال طلای جهانی خود شوم و خاطره تلخ المپیک را فراموش کنم تمرینات خود را طبق برنامه دنبال کرده ام و در حال حاضر نیز همراه با سایر کشتی گیران در اردوی تیم ملی به منظور حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا حضور دارم.

وی ادامه داد: به تناوب فیلم رقابتهای مختلف را می بینم تا نسبت به رقبای خود شناخت بهتر و بیشتری پیدا کنم و بتوانم با آگاهی کامل از شرایط به مصاف آنها بروم.

سوریان تصریح کرد: امسال در رقابتهای قهرمانی اروپا "مانکی یف" روس که در رقابتهای المپیک پکن مرا شکست داد در دیدار فینال مغلوب کشتی گیر آذربایجانی شد. آذری ها در اوزان سبک کشتی گیران بسیار خوبی دارند که می توانند رقبای جدی برای هر حریفی باشند و "مانکی یف" نیز مسلما در رقابتهای جهانی مسکو بار دیگر با قدرت ظاهر می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: "مانکی یف" روس کشتی گیر قدرتمندی است اما من در المپیک پکن در شرایط بسیار نامطلوبی مقابل وی شکست خوردم و امروز شرایطم با آن روزها اصلا قابل مقایسه نیست و می خواهم در رقابتهای جهانی مسکو این شکست را جبران کنم.

