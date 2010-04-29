به گزارش خبرنگار مهر، گزارش اطلاعات مرکز مدیریت راههای کشور حاکی از آن است که در حال حاضر محورهای ارتباطی استانهای مازندران، گیلان، قزوین، آذربایجان شرقی و برخی راههای آذربایجان غربی، گلستان به علت بارش باران لغزنده بوده گردنه های استان اردبیل مه آلود می باشد.

بر اساس این گزارش تونل شیرین سو در مسیر قزوین- رشت برای انجام عملیات راهداری و ایمن سازی تا دهم خرداد ماه در روزهای شنبه تا سه شنبه هر هفته بین ساعات 7 الی 16 و چهارشنبه ها از ساعت 7 الی 14 از سمت قزوین به رشت یکطرفه بوده و تردد وسایل نقلیه از رشت به قزوین از طریق کنارگذر تونل انجام می شود.

همچنین تردد وسایل نقلیه در مسیر مشهد- فریمان به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت از ابتدا تا کیلومتر 7 این مسی تا 13 خرداد ماه سالجاری بین ساعات 6 الی 18 با محدودیت انجام می شود.

عبور وسایل نقلیه در محدوده کمربندی شهر یزد واقع در مسیر مهریز- اردکان نیز به علت تعمیر و مرمت یک دستگاه پل تا تاریخ 26 خرداد ماه از راه انحرافی احداثی انجام می شود.

بر همین اساس تردد وسایل نقلیه از ابتدا تا کیلومتر 19 محور نیشابور- باغچه به علت اجرای عملیات روکش آسفالت تا 26 اردیبهشت ماه از طریق یک خط انجام می شود.

به علت به زیر آب رفتن پل کتولا، محور شهرکرد - ایذه از طریق گردنه بلوط بلند همچنان مسدود است و وسایل نقلیه می توانند از مسیر جایگزین شهرکرد- بروجن- لردگان- ایذه استفاده کنند.

همچنین محور شمشک به دیزین حدفاصل قله تا محل جاده چالوس نیز به علت احتمال سقوط بهمن تا اطلاع بعدی مسدود می باشد.

آمار دریافتی از 57 دستگاه تردد شماره در سطح راههای کشور حاکی است طی 24 ساعت گذشته جمعا 624176 دستگاه خودرو در راههای کشور تردد داشته که از این تعداد 133207 دستگاه مربوط به محورهای ورودی تهران و 101016 دستگاه مربوط به محورهای خروجی تهران می باشد.

آمار مقایسه ای نسبت به روز قبل نشانگر افزایش 10 درصدی ترافیک در کل کشور و افزایش 14 درصدی در محورهای ورودی تهران و 21 درصدی در محورهای خروجی تهران است.